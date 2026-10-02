Productos locales, catas y regalos este sábado en La Laguna

La plaza del Cristo de La Laguna acogerá este sábado, 3 de octubre, una Feria de Productos Locales centrada en el sector primario, el consumo de proximidad y la divulgación entre el público más joven.
La cita se desarrollará entre las 10:00 y las 13:00 horas en la zona de acceso al Mercado Municipal de La Laguna y contará con talleres prácticos de cata, experiencias educativas y actividades relacionadas con la sostenibilidad y el consumo responsable.
La iniciativa está organizada por la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias) en colaboración con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, a través de la Concejalía de Desarrollo Rural.
Talleres, productos locales y actividades para todos
Bajo el lema Vivir y sentir el campo canario, la feria busca acercar a los visitantes al trabajo que desarrollan agricultores y ganaderos del municipio.
Entre las actividades previstas habrá talleres para aprender a analizar y valorar productos a través de los sentidos, además de propuestas educativas e interactivas vinculadas al mundo rural.
El evento también quiere fomentar el consumo de frutas, verduras, hortalizas, productos ganaderos, mieles y vinos de origen local.
La concejala de Desarrollo Rural, Cristina Ledesma, explica que la actividad forma parte del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y Asaga Canarias para desarrollar durante todo el año acciones destinadas a apoyar al sector primario.
Según señala, en esta ocasión el objetivo pasa especialmente por “la promoción de los productos locales” y por acercar el sector a la población joven para favorecer el relevo generacional.
Una feria junto al Mercado Municipal
La elección del entorno del Mercado Municipal responde, según el Ayuntamiento, a la intención de fomentar la compra de alimentos producidos en el municipio y reforzar el vínculo entre consumidores y productores.
La feria también pretende mostrar la relación del sector primario con el paisaje, la economía local, la gastronomía y la identidad cultural de La Laguna.
Como incentivo adicional, Asaga Canarias entregará un pequeño obsequio a las personas que se acerquen a la feria durante la mañana, como agradecimiento por su apoyo al sector agrario local.