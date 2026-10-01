Vuelve la Feria del Libro de La Laguna: cinco días, más de 80 autores y 200 actividades

La Feria del Libro de La Laguna 2026 se celebrará del 8 al 12 de octubre en la plaza del Cristo con más de 200 actividades literarias y culturales, más de 80 autores y autoras y 50 expositores, entre librerías, editoriales y otras entidades vinculadas al sector.
La edición de este año contará con 30 librerías y 20 editoriales y entidades, lo que, según la organización, supone la mayor participación librera de los últimos 15 años. La programación combinará presentaciones, encuentros con autores, mesas redondas, talleres, actividades infantiles y juveniles, cómic, ilustración, poesía y fanzines.
Entre los participantes figuran nombres de la literatura canaria como Alicia Llarena, Cecilia Domínguez Luis, José Miguel Perera, Pedro Flores, Santiago Gil o Víctor Álamo de la Rosa, junto a autores y creadoras de otras generaciones y procedencias.
También estarán presentes Andrea Abreu, Helena Resano, Manuel Vilas, Nerea Pérez de las Heras, Pol Guasch, Lana Corujo, Rayco Pulido, Aida González Rossi o Angelo Nestore, entre otros.
Programación en la plaza del Cristo
La feria repetirá ubicación en la plaza del Cristo, consolidada en los últimos años como espacio principal de la cita. En la edición de 2025, el recinto ya reunió a 50 librerías y editoriales y más de un centenar de actividades.
Este año, además, participarán por primera vez librerías procedentes de Las Palmas de Gran Canaria, reforzando el carácter regional de la feria.
La cita forma parte desde hace dos ediciones de la Red Nacional de Ferias del Libro, a través de APROLITE, la Asociación Provincial de Librerías de Santa Cruz de Tenerife.
Más de 200 actividades y autores canarios
La programación mantendrá al libro como eje principal, pero ampliará su alcance a otras manifestaciones culturales.
Habrá presentaciones editoriales, conversaciones con autores y autoras, conferencias, mesas redondas y propuestas específicas para público infantil y juvenil. También se han previsto actividades relacionadas con la ilustración, el cómic, la poesía y la creación independiente.
Uno de los objetivos de la edición de 2026 será reforzar la presencia de la autoría canaria, combinándola con nombres consolidados del panorama literario estatal.
‘El libro de tu vida’, hilo conductor de esta edición
La feria incorporará este año la iniciativa ‘El libro de tu vida’, que buscará poner el foco en la relación entre lectores y libros.
La propuesta invitará al público a responder a preguntas como qué libro recuerda de la infancia, cuál regalaría a una persona cercana, qué obra le hizo cambiar de opinión o cuál volvería a leer por primera vez.
La edición de 2026 está organizada por el Ayuntamiento de La Laguna y APROLITE, con participación del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, la Dirección General de Comercio y el Cabildo de Tenerife.