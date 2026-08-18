Sorpresa en La Laguna por la colocación de las luces de Navidad en pleno agosto: “¿Esto es en serio?”

Vecinos de Las Mercedes, en el municipio de La Laguna, se han llevado una sorpresa este martes, 18 de agosto, al presenciar la colocación de las luces de Navidad en pleno verano.
El arranque de las labores en pleno periodo estival ha generado un rápido asombro en las calles: “¿Esto es en serio? ¿Colocando las luces de Navidad? Se acabó el verano”, sentencian algunos vecinos.
Lo cierto es que el Ayuntamiento ha comenzado los trabajos de montaje de la iluminación navideña de 2026 en el casco histórico, los barrios y los pueblos del municipio con meses de antelación para evitar problemas de tráfico.
La actuación prevé el despliegue de más de 3.500 motivos decorativos con tecnología LED de bajo consumo.
Por qué se adelanta el montaje de luces de Navidad
El área de Servicios Municipales justifica el inicio anticipado por la complejidad logística del proyecto. Los operarios requieren maquinaria de gran tonelaje y plataformas elevadoras para colgar las estructuras en la vía pública.
Al ejecutar los trabajos previos durante el verano, el municipio aprovecha la menor densidad de circulación vehicular. De esta forma, las autoridades minimizan los cortes de calle y evitan molestias al comercio local y a los residentes.
Las tareas técnicas comenzaron en julio en calles del centro histórico como Heraclio Sánchez, Juan de Vera, El Juego, San Juan, Nava y Grimón y La Piterita, y las cuadrillas han ido avanzando de forma progresiva por todo el municipio.
Sin coste adicional
El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, ha explicado que la dimensión del municipio exige iniciar la instalación con amplio margen. “Hablamos de miles de elementos decorativos que llegarán al casco histórico, pero también a nuestros pueblos y barrios. Es imprescindible comenzar ahora para que todo esté preparado con las máximas garantías”, señaló el edil.
La campaña combinará nuevos diseños ornamentales con la adaptación de estructuras de ediciones anteriores. Las labores de suministro, montaje, mantenimiento ante averías y el posterior desmontaje corren a cargo de la empresa concesionaria del servicio. Debido a este acuerdo contractual, la actuación no genera un coste presupuestario extra para el ayuntamiento.
El consistorio prevé que la ambientación navideña actúe como un motor económico para el comercio y la hostelería en el Archipiélago. La fecha del encendido oficial y los detalles técnicos del espectáculo se anunciarán conforme concluyan las fases de instalación.