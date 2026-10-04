El Cabildo pide limitar a 12,2 metros las guaguas y fijar un recorrido único en Anaga

El Cabildo de Tenerife refuerza la movilidad en el parque rural de Anaga con actuaciones que abarcan la mejora y conservación de las carreteras, el incremento de la oferta de transporte público, la regulación de los accesos y el desarrollo de nuevas herramientas para gestionar los flujos de visitantes.
La consejera de Movilidad, Eulalia García, explicó el pasado viernes en el Pleno insular de que se trabaja en la adaptación de la movilidad de las guaguas discrecionales a las características de la red viaria de Anaga.
En abril de 2025 se suscribió un protocolo de colaboración con la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias para ordenar la circulación de las guaguas, estableciendo una longitud de hasta 12,2 metros y un recorrido en sentido único, con entrada por San Andrés y salida por Las Mercedes hacia La Laguna.
A petición de vecinos y representantes municipales de Santa Cruz y La Laguna, el Cabildo tramitará nuevamente ante la Jefatura Provincial de Tráfico la regulación del tamaño de las guaguas en función de las características de cada vía, así como la circulación en sentido único.
Asimismo, García detalló otras de las actuaciones realizadas y las medidas previstas para el territorio, con actuaciones para mejorar la movilidad activa, el senderismo y el ciclismo, con itinerarios peatonales, conexiones seguras y mejoras de acceso desde los principales corredores, así como la mejora y señalización integral de senderos y rutas ciclistas.
“Anaga no es solamente un lugar al que se va de visita. Es, sobre todo, un territorio en el que se vive, se trabaja y se necesitan servicios todos los días”, señaló la consejera, que defendió que cualquier actuación sobre los accesos, las carreteras, los aparcamientos o el transporte público debe tener como punto de partida las necesidades de los residentes y la conservación del espacio natural.
El Cabildo considera necesario continuar complementando soluciones específicas para los corredores y enclaves sometidos a una mayor presión, por lo que se prevé poner en marcha antes de finalizar el año una lanzadera desde La Laguna, además de avanzar en el aparcamiento disuasorio y lanzadera desde Las Canteras hacia Cruz del Carmen. Además, está previsto que el transporte a la demanda comience durante 2027.