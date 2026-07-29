La Laguna arranca el montaje de la Navidad en pleno julio: más de 3.500 luces LED

El Ayuntamiento de La Laguna ha comenzado los trabajos de montaje de la iluminación de la Navidad de 2026 en el casco histórico, los barrios y los pueblos del municipio.
La actuación incluye el despliegue de más de 3.500 motivos decorativos con tecnología LED de bajo consumo, cuyo inicio se adelanta a los meses de verano para completar la infraestructura sin alterar la movilidad ciudadana.
Los equipos técnicos han iniciado las labores en vías del centro comercial y residencial como las calles Heraclio Sánchez, Juan de Vera, El Juego, San Juan, Nava y Grimón y La Piterita.
El despliegue continuará de forma escalonada durante las próximas semanas para llegar a la totalidad del término municipal.
Planificación para reducir el impacto en el tráfico
El área de Servicios Municipales justifica el arranque anticipado por la complejidad logística que requiere el uso de plataformas elevadoras y maquinaria de gran tonelaje en la vía pública.
Al realizar los trabajos previos en el periodo estival, el consistorio aprovecha la menor densidad de tráfico para minimizar los cortes de calle y las afecciones a los comercios.
El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, ha señalado que la dimensión del municipio exige iniciar la instalación con meses de margen:
“Hablamos de miles de elementos decorativos que llegarán al casco histórico, pero también a nuestros pueblos y barrios. Es imprescindible comenzar ahora para que todo esté preparado con las máximas garantías”, explicó el edil.
Mantenimiento e instalación sin coste adicional
La campaña combinará nuevos diseños ornamentales con la adaptación de estructuras de ediciones anteriores.
Las labores de suministro, montaje, mantenimiento técnico ante averías y el posterior desmontaje corren a cargo de la empresa concesionaria del servicio, por lo que la actuación no generará un coste presupuestario extra para las arcas municipales.
El consistorio prevé que la ambientación navideña actúe como un motor económico para el comercio local y la hostelería en todo el municipio.
Los detalles técnicos del espectáculo de luz y la fecha del encendido se anunciarán a medida que avancen las fases de instalación en los distritos.