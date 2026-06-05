El gran árbol de Navidad volverá a alzarse en Santa Cruz de Tenerife: este año con más metros

Santa Cruz de Tenerife volverá a lucir su gran árbol de Navidad en el lago de la plaza de España a partir del próximo noviembre, aunque esta vez el Ayuntamiento capitalino quiere que se superen los 30 metros en altura que alcanzó el polémico abeto del pasado año.
Así lo ha confirmado a DIARIO DE AVISOS el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, quien además ha anunciado que otro gran reto para la nueva iluminación navideña y de Carnaval se centrará en dotar de adornos lumínicos a la avenida Los Majuelos y a la Rambla de Añaza, ambas en el Suroeste.
Tarife manifestó que “la planificación y la colocación de adornos en la ciudad para las fiestas de Navidad y Carnaval se planifican con antelación, pues implica meses de trabajo todo el montaje de las luces en los cinco distritos. Por ello, se ha aprobado en Junta de Gobierno el acuerdo marco para la contratación del suministro del alumbrado ornamental, al que se destinará un presupuesto de 6,4 millones de euros“.
El edil añadió que “para este año hay dos objetivos a lograr, por una parte iluminar los corredores verdes del Sudoeste y, por otro, ubicar el gran árbol en el ámbito de la plaza de España, pese a la polémica generada el pasado año. La idea es que el nuevo abeto de Navidad sea un poquito más grande este año, aunque habrá que comprobar hasta cuántos metros podremos hacerlo”.
Tarife recordó que el árbol del pasado año, que en principio se quiso instalar de 50 metros de altura y acabó reducido a 30 metros (lo que equivale a un edificio de 10 plantas), tras las pruebas de carga realizadas en la superficie de la fuente del lago, generó mucha polémica pero también expectación ciudadana, por lo que “vamos a volver a colocarlo para las próximas navidades en el mismo entorno, una vez se confirme la altura máxima que podrá alcanzar. Dato que espero pueda conocerse en julio”.
Igualmente, añadió que “la iluminación y los adornos en el municipio se han ido ampliando cada año, pues ya se dotó de luz a las avenidas Marítima y Anaga o a la parte delantera del Cabildo, junto a los corredores verdes en las avenidas Benito Pérez Armas y Príncipes de España, a Salud-La Salle y la Rambla. Puntos que este año se prevén ampliar al Suroeste”.
Acuerdo marco
En este sentido, el Ayuntamiento ha sacado a licitación el acuerdo marco para el contrato de suministro, en régimen de alquiler o adquisición, del alumbrado ornamental para las fiestas de Navidad y Carnaval en el municipio. Un contrato, por cuatro años y por valor de 6.4 millones de euros, que permitirá instalar luces y adornos bajo criterios de sostenibilidad a efectos de lograr el embellecimiento de los espacios públicos y dar un mayor impulso comercial a la capital en esas fechas.
Las empresas interesadas en la adjudicación tendrán hasta el próximo 1 de julio para presentar sus ofertas al Consistorio y lograr un contrato que incluye el montaje, desmontaje, suministro, mantenimiento y garantía del material de los adornos navideños a colocar en la ciudad.