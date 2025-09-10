Santa Cruz de Tenerife reduce la altura y el dinero del árbol de Navidad del lago: 30 metros y 43.000 euros

Santa Cruz tendrá finalmente un gran árbol de Navidad que irá ubicado en el lago de la plaza de España durante las próximas fiestas. Un adorno festivo que ha generado multitud de críticas ciudadanas debido al elevado coste inicial que se preveía para la instalación de esta estructura, que en principio se estimaba de 50 metros de altura y un coste de 100.000 euros, tal y como adelantó el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife a DIARIO DE AVISOS el pasado enero, cuya idea era instalar el abeto más grande del país y competir con ciudades como Vigo.
No obstante, la idea del árbol navideño sigue adelante y se colocará el próximo noviembre en el lugar anunciando por el Ayuntamiento capitalino, aunque ahora tendrá 30 metros de altura (lo que equivale a un edificio de 10 plantas) y costará a las arcas municipales entorno a los 43.000 euros, según anunció ayer el edil, quien justificó este cambio en las pruebas de carga realizadas en la fuente, que no podría soportar un peso de estas características.
Por su parte, el alcalde, José Manuel Bermúdez, también ha dado su opinión al respecto y señaló a este periódico que “no será que ya lo advertí. Estas cosas no aportan nada, porque nuestro objetivo no es competir con otras capitales al respecto, sino ofrecer una iluminación razonable y atractiva que contribuya a dinamizar el comercio local e impulsar las ventas en una época tan importante para la economía de los negocios del municipio”.
Mientras, Tarife confirmó que “se pondrá un árbol de dimensiones importantes en la plaza de España, que irá acompañado de otros elementos decorativos que aún no puedo desvelar.
Para ello, a finales de octubre se vaciará el lago para colocar la estructura, que ya está encargada a la empresa IMES, con la que tenemos el contrato de iluminación de la ciudad. La intención es que a mediados de noviembre esté colocado el árbol de Navidad”.
Añadió que “la idea es producir un efecto llamada al centro de la ciudad para que la gente conozca el alumbrado navideño y de paso dinamicen la economía del municipio, pues en Navidad muchos negocios, y con permiso de la expresión, hacen el agosto”.
Tarife apuntó que pese a las críticas por el árbol “prefiero tener una ciudad alegre que una ciudad triste en Navidad y, por ello, hemos comenzado a hacer cambios, que incluyen dotar al centro y los barrios de una iluminación acorde a estas fechas. El pasado año trasladamos la inauguración del encendido navideño de la plaza del Príncipe a la de La Candelaria y fue un éxito, unido a que se dotó de luz a otros puntos como las avenida Marítima y Anaga o la parte delantera del Cabildo”.
Iluminación
Por ello, el edil hizo hincapié que “este año vamos a sumar a la iluminación festiva dos corredores verdes, el de las avenidas Benito Pérez Armas y Príncipes de España, que por primera vez estarán adornados con guirnaldas para que la gente siga hablando de lo bonita que está Santa Cruz en Navidad, al igual que ocurrió el pasado año”.
Respecto a los trabajos de instalación del alumbrado navideño, que el Ayuntamiento empezó a realizar el pasado agosto, tanto Tarife como Bermúdez han incidido en que la planificación es necesaria para este tipo de actuaciones, con el fin de que cuando lleguen las fechas estén adornados los cinco distritos.
El alcalde insistió en que “la colocación de las luces no es una prioridad del Ayuntamiento, sino una cuestión de planificación. Es necesario disponer de tiempo para que, cuando llegue la campaña navideña, la ciudad luzca bien iluminada. Sin embargo, nuestro objetivo no es competir con otras capitales, sino ofrecer una iluminación razonable y atractiva que contribuya a dinamizar la ciudad”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos hizo hincapié en que “el alumbrado navideño de un municipio no se monta en cinco días y, además, no se trata de poner luces para estas fiestas sino que serán estructuras ya que quedarán instaladas para otras celebraciones”.