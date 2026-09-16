Güímar reabre la playa de El Cabezo tras cinco días por un vertido fecal

Bandera verde. El Ayuntamiento de Güímar autorizó ayer la reapertura al baño de la playa de El Cabezo y la Playa de Los Perros, en el Paseo de las Palmeras, después de cinco días clausurada por un episodio de contaminación fecal.
Los análisis microbiológicos más recientes cursados por la Dirección del Área de Salud de Tenerife confirmaron que la calidad del agua “ha vuelto a niveles óptimos y es completamente apta para los bañistas”.
La prohibición de acceso al agua se decretó con carácter de urgencia el pasado viernes, 11 de septiembre, tras una inspección rutinaria realizada dos días antes que detectó una alteración grave en los parámetros sanitarios.
En concreto, las muestras tomaron valores de 410 unidades de enterococos intestinales por cada 100 mililitros, cifra que sobrepasa por más del doble el límite máximo permitido por la normativa y que delata la presencia de aguas fecales.
Fuentes municipales apuntaron como causa principal del incidente a una avería localizada en el emisario submarino de la zona. Tras acometer las tareas de inspección y reparación, el consistorio güimarero extendió los controles analíticos con carácter preventivo a todo el litoral del Puertito de Güímar. Finalmente, las pruebas en las zonas de baño colindantes han descartado cualquier tipo de afectación, garantizando la corporación local la seguridad en el resto del litoral costero.