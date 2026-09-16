El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife destina casi 800.000 euros a reformar nueve locales vecinales

Nueve locales de asociaciones de vecinos de Santa Cruz de Tenerife serán reformados por el Ayuntamiento capitalino, que acaba de adjudicar las obras a la empresa Ecocivil Electromur por valor de casi 800.000 euros. El acuerdo, alcanzado en Junta de Gobierno, corresponde al cuarto contrato del acuerdo marco de mantenimiento y mejora de dependencias y edificios municipales, destinado en esta ocasión al acondicionamiento de locales de titularidad municipal utilizados por entidades ciudadanas. El plazo de ejecución de los trabajos será hasta el 31 de diciembre de 2027.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destaca que “el mantenimiento y la mejora de los edificios municipales es una prioridad, porque son espacios que prestan un servicio directo a la ciudadanía y que deben encontrarse en las mejores condiciones posibles”.
Por su parte, el concejal de Patrimonio, Javier Rivero, explica que “este contrato permite intervenir de manera programada en nueve edificios municipales, atendiendo las necesidades de mantenimiento, reforma y mejora que presentan estos espacios”.
El contrato contempla actuaciones materiales, por 671.403 euros, en los edificios Luz y Vida, Santiago Apóstol, Yanira Ofra, Las Palmitas, San Gerardo, Acentejo, Los Candiles, Cuchillitos de Tristán y las dependencias municipales del Mercado de La Salud. El gasto se reparte en 279.999 euros para 2026 y 489.408 euros para 2027. Este contrato constituye el cuarto contrato basado en el acuerdo marco adjudicado en octubre de 2024 a dicha empresa, por cuatro años y un valor de 36,87 millones de euros.