Luz Casal dará un concierto gratis en La Laguna este viernes: hora y lugar

Luz Casal actuará gratis este viernes, 18 de septiembre, en La Laguna dentro de las Fiestas del Santísimo Cristo 2026. El concierto comenzará a las 21.00 horas en la Plaza del Cristo y forma parte de la gira Me voy a permitir, con la que la artista está recorriendo distintos escenarios durante este año.
La actuación es uno de los principales conciertos programados por el Ayuntamiento de La Laguna para estas fiestas. El Consistorio ha confirmado expresamente su carácter gratuito, al igual que hizo con el concierto de Antonio Orozco celebrado el pasado 5 de septiembre.
La cita permitirá escuchar en Tenerife el repertorio de Me voy a permitir, el último proyecto de Luz Casal, junto a algunas de las canciones más conocidas de su trayectoria. La cantante continúa estos días presentando este trabajo en directo en distintos puntos de España.
A qué hora es el concierto de Luz Casal en La Laguna
El concierto está programado para las 21.00 horas del viernes 18 de septiembre en la Plaza del Cristo de La Laguna. Así consta también en el dispositivo municipal de tráfico diseñado para las fiestas, que incluye la actuación de Luz Casal entre los actos previstos en este espacio. No será, además, la única actividad de una jornada especialmente intensa en el municipio.
Desde las 17.00 hasta las 21.00 horas, la Plaza de la Junta Suprema acogerá El Cristo Urbano, una propuesta dedicada a la cultura urbana con actividades como batallas de gallos, skate, BMX, calistenia y parkour. El Ayuntamiento ha confirmado restricciones de tráfico en este entorno durante la celebración del evento.
A las 20.00 horas comenzará también el XXXVII Torneo de Voleibol Ciudad de La Laguna, con el encuentro entre CV Aguere y CV Haris en el Pabellón Juan Ríos Tejera. A la misma hora, Aguere Cultural albergará el V Cristo Rock 2026, con Heisenberg, GunPowder, Overture y Xebeche.
Cortes de tráfico por las Fiestas del Cristo
La celebración del concierto y del resto de actividades supondrá también cambios de movilidad en el centro de La Laguna.
El dispositivo municipal establece que, durante los días con actos en la Plaza del Cristo, queda restringida la circulación entre las 15.00 y las 03.00 horas en la calle Nava y Grimón, desde Anchieta hasta la propia plaza. También pueden aplicarse otros cortes cuando la concentración de peatones lo requiera.
El estacionamiento está igualmente restringido en diferentes vías del entorno desde las 15.00 horas, mientras que la parada de taxis situada habitualmente en la Plaza del Cristo permanece trasladada provisionalmente al Camino de Las Peras durante las fiestas.
El concierto de Luz Casal llega en la recta final de unas Fiestas del Cristo que este año cuentan con más de 50 actos culturales, deportivos, populares y religiosos. El programa ha incluido artistas nacionales como Antonio Orozco y la propia cantante gallega, además de citas tradicionales de las fiestas laguneras.