Fiestas del Cristo de La Laguna 2026: programa completo, fechas y conciertos

Las Fiestas del Cristo de La Laguna 2026 ya tienen programa. La celebración comenzará el jueves 3 de septiembre y se prolongará hasta el lunes 21, con una programación que combina conciertos, actos religiosos, actividades familiares, deporte, humor, cine y propuestas culturales.
Entre las principales citas musicales destacan Antonio Orozco, que actuará gratis el sábado 5 de septiembre; Pitingo y Lucrecia, que acompañarán a Los Cantadores; Luz Casal, Los Gofiones, Taburiente, Patazeta y los artistas que participarán en el Festival Sabandeño.
El programa también reserva un protagonismo especial para el 14 de septiembre, Día del Cristo, jornada principal de las fiestas, con las procesiones, actos religiosos y los tradicionales Fuegos del Risco.
Programa de las Fiestas del Cristo de La Laguna 2026
Jueves 3 de septiembre
A las 20:30 horas, la Plaza del Cristo acogerá el pregón de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna 2026, a cargo de Pedro Arturo López Cabrera, expresidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de La Laguna.
El acto estrena este año ubicación y se celebrará en el escenario de la Plaza del Cristo.
A continuación tendrá lugar el concierto sinfónico Canarias Sinfónica, un homenaje a la música popular de Canarias dirigido por José Encinoso y con la participación de Juan Carlos Martín, Cali Fernández, Candelaria González, Camerata Lacunensis y músicos de diferentes bandas de Tenerife.
Viernes 4 de septiembre
A las 21:00 horas, la Plaza del Cristo acogerá el XLVIII Festival Sabandeño, bajo el título ¡Viva México!, con la participación especial de Cristina Ramos y Jorge de León.
Sábado 5 de septiembre
La jornada comenzará a las 08:00 horas con el IX Torneo de Fútbol Veteranos Santísimo Cristo de La Laguna, en el Anexo Francisco Peraza.
A las 11:00 horas, el Orfeón La Paz será escenario del XXIV Torneo Interinsular de Dominó Ciudad de La Laguna.
A las 17:00 horas se celebrará la XLV Carrera Popular del Cristo, con salida y meta en la Plaza del Cristo.
La gran cita musical llegará a las 21:00 horas, con Antonio Orozco y La gira de tu vida. El concierto será de acceso gratuito.
A las 23:00 horas, la noche continuará con una verbena de Pepe Benavente y la Orquesta Maquinaria Band.
Domingo 6 de septiembre
La Plaza del Cristo acogerá a las 10:00 horas el primer Domingo de Feria Infantil, con hinchables, juegos, música y actividades familiares.
A las 12:00 horas habrá un espectáculo familiar tributo a Encanto, a cargo de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert.
Por la noche, a las 21:00 horas, llegará la Noche de Humor con Darío López, Abubukaka y Kike Pérez.
Lunes 7 de septiembre
A las 17:30 horas se celebrará el Festival de Mayores, con las actuaciones de Shaila Dúrcal, Trío Zapatista y Los Manolos.
Martes 8 de septiembre
A las 10:00 horas, la Plaza del Cristo acogerá la IV Verbena Inclusiva, con una masterclass de bailes latinos accesibles, lengua de signos y la actuación de Dúo La Fiesta.
A las 20:30 horas habrá cine al aire libre con Lilo y Stitch (2025).
Miércoles 9 de septiembre
A las 11:00 horas, el Real Santuario acogerá la Solemne Celebración Eucarística y la ceremonia del Descendimiento.
A las 18:30 horas comenzará la Procesión del Traslado de la Venerada Imagen del Santísimo Cristo desde el Real Santuario hasta la Santa Iglesia Catedral.
Jueves 10 de septiembre
A las 21:00 horas, la Plaza del Cristo acogerá la grabación del programa En Otra Clave, de RTVC.
Viernes 11 de septiembre
A las 21:00 horas tendrá lugar el Concierto al Cristo de La Laguna de Los Cantadores, con la colaboración especial de Pitingo y Lucrecia.
Sábado 12 de septiembre
La jornada tendrá múltiples actividades. A las 11:00 horas se celebrará la Luchada Institucional Fiestas del Cristo 2026.
A esa misma hora comenzará en el Camino Largo-Avenida de la Universidad la muestra La Artesanía en las Fiestas del Cristo, que permanecerá hasta el 13 de septiembre.
A las 16:00 horas llegará el Tardeo Salsero, con Ruta Salsera Tenerife, Virginia Guantamanera y Moisés González y su orquesta.
A las 19:00 horas comenzará el XIX Pasacalle de Tunas Universitarias por el casco histórico.
La jornada terminará con el Megaverbenazo del Cristo 2026, a las 22:00 horas, con Armonía Show, Ledes Díaz, Grupo Bomba y Victoria Escudero, La Leona.
Domingo 13 de septiembre
A las 10:00 horas se celebrará el segundo Domingo de Feria Infantil.
A las 12:00 horas, la compañía Habemus Teatro representará el musical Las historias del genio.
A las 20:00 horas comenzará el Desfile de la Pandorga y los Caballitos de Fuego desde la Plaza de la Concepción hasta la Plaza del Cristo.
A las 21:00 horas llegará la Noche de las Tradiciones, con un reconocimiento a la Agrupación Folklórica Bincheni de Taco y a la familia de Los Parranda.
La noche contará con las actuaciones de Taburiente y Domingo Rodríguez, El Colorado, acompañado por diferentes músicos y solistas.
A las 00:00 horas comenzarán los tradicionales Fuegos de la Víspera.
Lunes 14 de septiembre: Día del Cristo
El 14 de septiembre será el Día Principal y la jornada de Exaltación de La Cruz.
A las 07:00 horas habrá repiques a gloria en los campanarios de la Catedral y otros templos.
A las 10:00 horas comenzará la Procesión Cívico Militar con el Pendón Real desde las Casas Consistoriales hasta la Catedral.
A las 10:45 horas, en la Plaza de la Catedral, tendrá lugar el recibimiento de la representación oficial de Felipe VI, Rey de España, que ostentará el presidente de Canarias, Fernando Clavijo Batlle.
A continuación se celebrará la Solemne Eucaristía y la Procesión de Retorno de la Venerada Imagen del Santísimo Cristo hasta su Real Santuario.
A las 19:00 horas habrá una celebración eucarística en el atrio del Real Santuario y posteriormente la procesión del Cristo por las principales calles de La Laguna.
La jornada concluirá a las 23:00 horas con los Fuegos del Risco.
Del 15 al 21 de septiembre
El programa continuará después del Día del Cristo.
El 15 de septiembre, a las 20:30 horas, habrá cine al aire libre con Jurassic World: Rebirth.
El 16 de septiembre, a las 21:00 horas, actuará el Ballet de Lenita Lindell con Fuego Cruzado.
El 17 de septiembre, a las 21:00 horas, se celebrará el Opening ULL 2026, con Qubas, Rodrigo Fénix, DJ Nicky González, Ptazeta y DJ.
El 18 de septiembre habrá Cristo Urbano, voleibol, Cristo Rock y, a las 21:00 horas, concierto de Luz Casal con su gira Me voy a permitir.
El 19 de septiembre continuará el torneo de voleibol, se celebrará la Noche del Patrimonio y tendrá lugar la tercera edición del Festival Siroco, con León Benavente, Victorias, Cervatana, Los Blosy y Belinda.
El 20 de septiembre será el tercer y último Domingo de Feria Infantil. También habrá concurso de arrastre de ganado, voleibol, el XIX Concierto de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna y el XI Festival Achamán, con Los Gofiones como grupo invitado.
El 21 de septiembre, con motivo de la Octava del Cristo, se celebrará a las 20:00 horas la Eucaristía y Procesión de la Octava. A las 23:00 horas tendrán lugar los Fuegos de la Octava y la clausura de las fiestas.
Las actividades concluirán el 26 de septiembre, a las 20:00 horas, con la XVIII Velada del Cristo de Boxeo San Cristóbal de La Laguna en el Pabellón Esteban Afonso Rodríguez.
Exposiciones de las Fiestas del Cristo
El programa incluye además varias exposiciones.
Del 4 al 26 de septiembre, la Ermita de San Miguel Arcángel acogerá Encuentros, una exposición de dibujos y acuarelas del Cristo de La Laguna de Manolo Sánchez.
Del 5 al 15 de septiembre, en la calle La Carrera, se podrá visitar la XIX Exposición de Fotografías Antiguas Zenón el Fotógrafo.
Del 10 al 15 de septiembre se celebrará el XV Maratón Fotográfico Antonio García Rueda, también en la calle La Carrera.
Por último, del 8 al 20 de septiembre, la Casa de los Capitanes acogerá la XXI Exposición Fotográfica Alumni ULL, La Universidad de La Laguna 1976-1980, S. XX.
Así, las Fiestas del Cristo de La Laguna 2026 extenderán su programación durante casi tres semanas, con especial concentración de actividades entre el 3 y el 21 de septiembre y una amplia oferta de música, tradición, actos religiosos, ocio y propuestas familiares.