Es oficial: Antonio Orozco dará un concierto gratis este fin de semana en La Laguna

Antonio Orozco ofrecerá un concierto gratuito este fin de semana en La Laguna, dentro del programa de las Fiestas del Cristo de La Laguna 2026. El Ayuntamiento ha confirmado oficialmente la actuación, que tendrá lugar el sábado 5 de septiembre en la Plaza del Cristo.
El cantante actuará a las 21:00 horas con La gira de tu vida, su espectáculo de 2026 centrado en sus canciones y en la conexión con el público. El acceso será gratuito.
La actuación será una de las principales citas de las fiestas laguneras dentro de el programa oficial que durante estos días incluye diferentes actividades culturales, musicales y festivas.
La noche continuará con Pepe Benavente
La programación musical continuará después de la actuación de Antonio Orozco.
A las 23:00 horas, la Plaza del Cristo acogerá una verbena con Pepe Benavente y la Orquesta Maquinaria Band.
De esta forma, la jornada del sábado contará con dos propuestas musicales consecutivas en el mismo escenario.
El Ayuntamiento de La Laguna ha confirmado así oficialmente la presencia de Antonio Orozco en las fiestas de este año, con una actuación gratuita que se celebrará el sábado 5 de septiembre.