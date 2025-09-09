Santa Cruz de Tenerife recula: no tendrá el árbol de Navidad más grande de España

El pasado agosto, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife anunció que tendría el árbol de Navidad más grande de España. Competía, de esta manera, con Vigo, algo que, finalmente, no sucederá.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife aseguró que este año la capital insular contaría con un árbol de Navidad de 50 metros de alto con un coste de 100.000 (su alquiler), llegando incluso a decir que “el alcalde de Vigo tendrá que venir a Santa Cruz para ver la mejor iluminación del país“.
Menos de un mes después las cosas parecen haber cambiado. El propio Tarife, en declaraciones a la Cadena Ser, ha reculado: “Será grande y bonito, de unos 30 metros, aproximadamente, pero no costará 100.000 euros, hablamos de una inversión sobre los 43.000 euros”.
Eso si, el árbol de Navidad seguirá estando en su emplazamiento inicial, el lago de la Plaza de España.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, explicó en su momento que “Santa Cruz lleva años apostando por una Navidad que sea un referente en Canarias y por eso trabajamos con mucha antelación para que todo esté listo en tiempo y forma” y pone en valor que “la iluminación navideña no solo mejora la estética urbana, sino que también dinamiza el comercio, la hostelería y el turismo local”.