Carlos Tarife, teniente de alcalde de Santa Cruz, contundente sobre el árbol de Navidad más grande de España: “El alcalde de Vigo tendrá que venir a Santa Cruz”

Santa Cruz de Tenerife se prepara para vivir unas fiestas navideñas históricas. El Ayuntamiento ha confirmado que este año instalará el árbol de Navidad más grande de España, una estructura luminosa de 50 metros de altura que se ubicará en el lago de la plaza de España, convertido así en el gran epicentro de la Navidad en Canarias.
La instalación forma parte del dispositivo especial de alumbrado navideño que ya se está desplegando en distintos puntos de la capital. Los trabajos avanzan a buen ritmo y, según fuentes municipales, ya se ha completado gran parte de las líneas y cuadros eléctricos que darán soporte al conjunto de la iluminación festiva. Posteriormente comenzará el montaje de guirnaldas, estructuras y elementos decorativos que transformarán la imagen de la ciudad de cara a diciembre.
Una Navidad “referente en Canarias”
El alcalde, José Manuel Bermúdez, subrayó que “Santa Cruz lleva años apostando por una Navidad que sea un referente en Canarias y por eso trabajamos con mucha antelación para que todo esté listo en tiempo y forma”. Además, destacó que el alumbrado no solo embellece la ciudad, sino que también impulsa el comercio, la hostelería y el turismo local.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, anunció que como novedad este año se sumarán al alumbrado tres grandes avenidas peatonales: Manuel Hermoso Rojas, Benito Pérez Armas y Príncipes de España. Será la primera vez que estas zonas se iluminen, lo que dará continuidad al paisaje festivo que ya incluía La Rambla y la Avenida Marítima.
Un árbol de Navidad para atraer turismo
El gran atractivo será el árbol de Navidad de 50 metros, cuya instalación obligará a vaciar previamente el lago de la Plaza de España por cuestiones de seguridad eléctrica. El Ayuntamiento invertirá 100.000 euros en el alquiler de la estructura, que estará a cargo de una empresa especializada.
“Será la gran novedad de estas fiestas, un reclamo que atraerá a visitantes y turistas y que hará que hasta el alcalde de Vigo tenga que venir a Santa Cruz para ver la mejor iluminación del país”, afirmó Tarife, en referencia a la tradicional competencia entre ciudades españolas por la iluminación navideña.
Con esta apuesta, Santa Cruz de Tenerife refuerza su posición como uno de los destinos más destacados para disfrutar de la Navidad en Canarias, uniendo tradición, comercio y espectáculos de luz para atraer tanto a residentes como a visitantes.