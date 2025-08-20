Santa Cruz de Tenerife tendrá el árbol de Navidad más grande de España: altura y cuánto costará

Por vez primera, tres grandes avenidas peatonales de la capital chicharrera, Manuel Hermoso Rojas, Benito Pérez Armas y Príncipes de España, contarán con luces de Navidad.
El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Servicios Públicos, ha comenzado ya con los trabajos previos de instalación del alumbrado navideño de este año. Una actuación que avanza a buen ritmo y que, en estos momentos, ya ha completado la mayor parte de las líneas y cuadros eléctricos que darán soporte técnico al conjunto de la iluminación festiva.
Posteriormente a esta etapa se trabajará en el montaje de las guirnaldas, los elementos decorativos y las estructuras luminosas que irán transformando la imagen de la ciudad en vísperas de la Navidad.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha explicado que “Santa Cruz lleva años apostando por una Navidad que sea un referente en Canarias y por eso trabajamos con mucha antelación para que todo esté listo en tiempo y forma” y pone en valor que “la iluminación navideña no solo mejora la estética urbana, sino que también dinamiza el comercio, la hostelería y el turismo local”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha destacado que “este año, como novedad, incorporamos en este dispositivo a las principales ramblas peatonales del municipio dentro del conjunto del alumbrado navideño” y destaca que “es la primera vez que zonas como la avenida Manuel Hermoso Rojas, la avenida Benito Pérez Armas y la avenida Príncipes de España estarán iluminadas, dando continuidad y unidad al paisaje festivo al que ya se han añadido La Rambla y la avenida Marítima”.
Tarife subrayó además que “los trabajos se están realizando por zonas y con planificación técnica para minimizar molestias a los vecinos y garantizar que llegamos a todos los puntos previstos con tiempo suficiente para el encendido oficial”.
El árbol más grande
Al arranque de la instalación de luces en la capital se sumará este año, además, la intención del Ayuntamiento de colocar el árbol de Navidad más grande de España como reclamo de visitantes y turistas para las próximas fiestas. Una estructura luminosa, de 50 metros de altura, que se ubicará en el lago de la plaza de España, el cual tendrá que vaciarse para evitar problemas con la electricidad.
El árbol, que será alquilado a una empresa especializada por un coste total de 100.000 euros, “será la gran novedad de las navidades que hará que hasta el alcalde de Vigo tenga que venir a Santa Cruz para ver la mejor iluminación del país”, añadió Tarife.