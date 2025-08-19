Santa Cruz ya trabaja en la instalación del alumbrado navideño de 2025

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Servicios Públicos, ha comenzado ya con los trabajos previos de instalación del alumbrado navideño de este año 2025. Una actuación que avanza a buen ritmo y que, en estos momentos, ya ha completado la mayor parte de las líneas y cuadros eléctricos que darán soporte técnico al conjunto de la iluminación festiva.
Posteriormente a esta etapa se trabajará en el montaje de las guirnaldas, los elementos decorativos y las estructuras luminosas que irán transformando progresivamente la imagen de la ciudad en vísperas de la Navidad.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha explicado que “Santa Cruz lleva años apostando por una Navidad que sea un referente en Canarias y por eso trabajamos con mucha antelación para que todo esté listo en tiempo y forma” y pone en valor que “la iluminación navideña no solo mejora la estética urbana, sino que también dinamiza el comercio, la hostelería y el turismo local”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, destaca que “este año, como novedad, incorporamos en este dispositivo a las principales ramblas peatonales del municipio dentro del conjunto del alumbrado navideño” y destaca que “es la primera vez que zonas como la avenida Manuel Hermoso Rojas, la avenida Benito Pérez Armas y la avenida Príncipes de España estarán iluminadas, dando continuidad y unidad al paisaje festivo de Santa Cruz”.
Tarife subraya además que “los trabajos se están realizando por zonas y con planificación técnica para minimizar molestias a los vecinos y garantizar que llegamos a todos los puntos previstos con tiempo suficiente para el encendido oficial”.
La campaña de alumbrado navideño forma parte de la estrategia del Ayuntamiento para reforzar el atractivo comercial y cultural de Santa Cruz durante las fiestas, y se complementará con una programación especial de actividades, mercadillos, música y dinamización en los distintos distritos.