Santa Cruz de Tenerife, premiada por ‘romper’ muros lingüísticos en ayuda social

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha sido reconocido en el congreso estatal Migradmi 2026, celebrado en Lanzarote, por su iniciativa Servicio de interpretación -mediación lingüística- en los servicios sociales municipales, una experiencia que facilita el acceso a la información y a los recursos públicos de las personas que no dominan el español y que, al mismo tiempo, proporciona a las profesionales de los servicios sociales una herramienta especializada para mejorar sus intervenciones.
Detrás de este reconocimiento hay una iniciativa que parte de una cuestión fundamental en la intervención social: que una persona pueda comprender la información que recibe y expresar con claridad su situación, sus necesidades y sus circunstancias. Esta experiencia comenzó como proyecto piloto en 2022 y se reforzó en 2025, con un contrato municipal por valor de 12.500 euros para cinco años.
Las interpretaciones son presenciales y pueden realizarse mediante interpretación bilateral o susurrada para pequeños grupos. El servicio contempla, asimismo, de manera excepcional, la interpretación telefónica. Entre los idiomas que se requieren con mayor frecuencia se encuentran ucraniano, ruso, chino, wolof, árabe e inglés, además de alemán, portugués, francés, rumano y polaco. Durante 2025 también se realizaron sesiones en fula y húngaro.
El servicio establece, además, requisitos de cualificación para las personas intérpretes, con especial relevancia de la formación específica en ámbitos como servicios sociales, sanidad, educación, justicia o violencia de género.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destaca que “este reconocimiento supone un orgullo para Santa Cruz y, sobre todo, pone en valor el trabajo que realizan nuestros profesionales de los servicios sociales para que ninguna persona encuentre una barrera a la hora de acceder a los recursos públicos. La diversidad cultural forma parte de nuestra ciudad y nuestra responsabilidad es que vaya acompañada de igualdad de oportunidades, de derechos y de acceso a los servicios públicos”.
La concejala de Políticas Sociales, Charín González, afirma como “el servicio de mediación lingüística ha permitido mejorar la comunicación y la confianza entre las familias y los profesionales, y también ha contribuido a que las intervenciones sociales sean más precisas y eficaces”.
Actualmente, el recurso está disponible en las oficinas y dependencias municipales de Añaza, Barranco Grande, Los Gladiolos, Ofra, La Salud, Centro y San Andrés. En aquellos casos en los que sea necesario, la interpretación también puede realizarse en un domicilio o en un lugar próximo.