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Un informe sitúa a Santa Cruz de Tenerife entre las 250 ciudades mejores del mundo

El ránking de Oxford Economics otorga el puesto noveno a nivel nacional al municipio chicharrero en calidad ambiental, por encima de Las Palmas
Un informe sitúa a Santa Cruz de Tenerife entre las 250 ciudades mejores del mundo
Santa Cruz, en el ranking mundial por su calidad ambiental. Sergio Méndez
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Santa Cruz de Tenerife se encuentra entre la 250 primeras ciudades del mundo mejor valoradas por su calidad de vida y ambiental, según se desprende del Índice Global de Ciudades 2026 de la consultora Oxford Economics. En este ránking, que encabezan Nueva York, Londres y París, también destaca Las Palmas de Gran Canaria, en una clasificación que engloba a 1.000 urbes de todo el mundo.

Madrid ocupa el puesto 30 y lidera la clasificación española, seguida de Barcelona (72), Valencia (180), Palma de Mallorca (200), Bilbao (211), Málaga (212), Zaragoza (219), Sevilla (229), Santa Cruz de Tenerife (239) y Las Palmas de Gran Canaria (248), que ocupan el noveno y décimo puesto, según recoge Efe.

El informe evalúa la economía, capital humano, calidad de vida, medio ambiente y gobernanza y destaca que la capital tinerfeña sube puestos en calidad de vida hasta el puesto 146, pero en gobernanza baja hasta el 166. Respecto a la economía, desciende hasta el puesto 353, y en capital humano, al 527.

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El informe señala entre los principales retos de las grandes ciudades españolas el crecimiento demográfico y la presión sobre la vivienda.

Seattle, San Francisco, Dublín, Boston, San José (California), Tokio y Zúrich completan los diez primeros puestos de la lista mundial. En Latinoamérica, Buenos Aires está en el 138, seguida de Lima en el 196 o Ciudad de México en el 221.

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