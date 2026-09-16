Un informe sitúa a Santa Cruz de Tenerife entre las 250 ciudades mejores del mundo

Santa Cruz de Tenerife se encuentra entre la 250 primeras ciudades del mundo mejor valoradas por su calidad de vida y ambiental, según se desprende del Índice Global de Ciudades 2026 de la consultora Oxford Economics. En este ránking, que encabezan Nueva York, Londres y París, también destaca Las Palmas de Gran Canaria, en una clasificación que engloba a 1.000 urbes de todo el mundo.
Madrid ocupa el puesto 30 y lidera la clasificación española, seguida de Barcelona (72), Valencia (180), Palma de Mallorca (200), Bilbao (211), Málaga (212), Zaragoza (219), Sevilla (229), Santa Cruz de Tenerife (239) y Las Palmas de Gran Canaria (248), que ocupan el noveno y décimo puesto, según recoge Efe.
El informe evalúa la economía, capital humano, calidad de vida, medio ambiente y gobernanza y destaca que la capital tinerfeña sube puestos en calidad de vida hasta el puesto 146, pero en gobernanza baja hasta el 166. Respecto a la economía, desciende hasta el puesto 353, y en capital humano, al 527.
El informe señala entre los principales retos de las grandes ciudades españolas el crecimiento demográfico y la presión sobre la vivienda.
Seattle, San Francisco, Dublín, Boston, San José (California), Tokio y Zúrich completan los diez primeros puestos de la lista mundial. En Latinoamérica, Buenos Aires está en el 138, seguida de Lima en el 196 o Ciudad de México en el 221.