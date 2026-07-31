Santa Úrsula da el primer paso para reabrir la piscina municipal tras 7 años cerrada

La piscina y el complejo deportivo municipal de Santa Úrsula llevan cerrados desde el 29 de junio de 2019 como consecuencia del conflicto con la empresa concesionaria Eulen que abandonó la gestión antes de lo previsto por motivos económicos. Después de casi dos mandatos, el grupo de gobierno (AISU) ha conseguido sortear todos los obstáculos con esta instalación, recuperada en 2022, y dar los primeros pasos de cara a su apertura. Así, ha iniciado la redacción de los pliegos de licitación del proyecto de remodelación, un paso decisivo que permitirá comenzar la tramitación administrativa para recuperar una de las infraestructuras deportivas más demandadas por la ciudadanía.
Este avance ha sido posible gracias al trabajo desarrollado durante el último año, en las reuniones con la Junta de Compensación y las partes interesadas del terreno donde se encuentra la piscina, en la urbanización La Quinta, logrando una sintonía que permite afrontar con optimismo la resolución de un problema es el que hasta ahora no se podía avanzar.
Debido al estado en el que fue entregada la infraestructura no es posible sacar la gestión directamente a licitación sino que es necesario realizar una intervención general de remodelación y ampliación para garantizar su funcionamiento y seguridad, dado que un informe técnico elaborado por el Área de Deportes concluyó que el edificio presentaba importantes deficiencias.
En 2022 el Ayuntamiento recibió una subvención de un millón de euros del Gobierno de Canarias con el objetivo de comenzar a impulsar el nuevo proyecto. No obstante, la ayuda no pudo ejecutarse debido a dificultades administrativas.
Los avances alcanzados durante los últimos meses permiten ahora iniciar la elaboración de los pliegos que servirán para licitar la redacción del proyecto de remodelación, un trámite imprescindible para continuar avanzando hacia la recuperación definitiva de la piscina municipal.
El alcalde, Juan Acosta, destaca que “sabemos que la piscina municipal es una de las infraestructuras más esperadas por la ciudadanía y por eso hemos trabajado para desbloquear una situación que llevaba años paralizada. Hoy podemos anunciar un primer paso real: iniciamos la redacción de los pliegos para licitar el proyecto de remodelación”. No obstante, matiza que “todavía queda camino por recorrer, aunque estamos mucho más cerca de hacer realidad una demanda histórica del municipio”.
Mientras tanto, el Consistorio seguirá trabajando para completar la tramitación administrativa necesaria y avanzar en la recuperación de una instalación que volverá a convertirse en un espacio de referencia para la práctica deportiva y la promoción de hábitos de vida saludables en Santa Úrsula.