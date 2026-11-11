La borrasca Charles golpea a los aeropuertos canarios: aumentan los vuelos cancelados y desviados

La borrasca Charles está complicando este miércoles, 11 de noviembre, las operaciones en varios aeropuertos de Canarias. Las condiciones meteorológicas adversas han provocado al menos 12 cancelaciones y seis desvíos de vuelos, según el balance facilitado por Aena, con especial incidencia en La Palma y Tenerife Norte.
Las alteraciones afectan tanto a las conexiones interinsulares como a los vuelos procedentes de la Península. A esta situación se suma la huelga general convocada en Canarias, que también está condicionando la actividad aérea durante la jornada.
La Palma concentra las cancelaciones por el mal tiempo
El Aeropuerto de La Palma es uno de los más afectados por las condiciones meteorológicas. Según los datos comunicados por Aena, se han registrado 10 cancelaciones relacionadas con esta instalación.
Entre ellas figura un vuelo procedente de Madrid, además de seis conexiones con Tenerife Norte, dos con Gran Canaria y una con Tenerife Sur.
Estas cancelaciones afectan a algunas de las principales conexiones aéreas de La Palma, tanto con otras Islas como con la Península.
Tenerife Norte registra seis desvíos y nuevas cancelaciones
La meteorología adversa también está afectando al Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, donde Aena ha comunicado seis desvíos.
Tres vuelos procedentes de Gran Canaria han tenido que regresar al aeropuerto de origen. Además, dos aviones que habían despegado de Madrid han sido desviados a Tenerife Sur y Gran Canaria, respectivamente.
Un tercer vuelo, procedente de Sevilla, ha sido desviado a Tenerife Sur.
A estas incidencias se suman dos cancelaciones de vuelos con destino Gran Canaria, también relacionadas con las condiciones meteorológicas en Tenerife Norte.
La huelga general añade dificultades al transporte aéreo
El episodio de meteorología adversa coincide con la huelga general de este miércoles en Canarias, que también ha provocado alteraciones en la programación de vuelos.
De esta forma, los aeropuertos canarios afrontan una jornada marcada por dos circunstancias distintas: las restricciones derivadas del mal tiempo y las incidencias relacionadas con la convocatoria de huelga.
Ante esta situación, se recomienda a los pasajeros que tengan previsto viajar que consulten el estado de sus vuelos con las compañías aéreas y a través de los canales oficiales de Aena.