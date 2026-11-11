La borrasca Charles deja numerosas incidencias en Canarias: árboles caídos, desprendimientos y carreteras afectadas

La borrasca Charles está dejando este miércoles, 11 de noviembre, numerosas incidencias en Canarias, principalmente por la caída de árboles, ramas y piedras sobre las carreteras. El temporal también ha provocado cancelaciones y desvíos de vuelos, cortes de vías y la suspensión de las clases presenciales en varias Islas. El primer balance del 112 no registró heridos.
El director del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, Moisés Sánchez, informó de una veintena de incidencias entre la tarde del martes y las 06.00 horas de este miércoles, concentradas principalmente en Tenerife y La Palma. La mayoría estaban relacionadas con obstáculos en las carreteras, desprendimientos y daños provocados por el viento.
Los balances insulares posteriores han ampliado el número de intervenciones. El Cabildo de Tenerife ha comunicado 20 incidencias gestionadas a través de sus servicios y organismos de emergencias, mientras que La Palma también ha registrado problemas en carreteras, instalaciones y suministros.
Tenerife registra rachas de hasta 180 km/h y numerosas incidencias
Las condiciones meteorológicas más adversas se han registrado en el Parque Nacional del Teide y la Corona Forestal, donde el Cabildo de Tenerife ha comunicado rachas de viento de hasta 180 kilómetros por hora.
En el primer balance del 112, Tenerife concentraba 12 incidencias, siete de ellas por obstáculos en las carreteras. Los problemas se localizaron principalmente en el norte, en municipios como La Orotava e Icod de los Vinos.
El balance posterior del Cabildo elevó a 20 las incidencias gestionadas por sus servicios y organismos de emergencias, con Los Realejos como municipio más afectado, con seis registros.
También se han comunicado afecciones en Arafo, Granadilla de Abona, La Orotava, Puerto de la Cruz, Garachico, La Guancha, San Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife, Güímar y Arico.
La caída de árboles, ramas y materiales desplazados por el viento ha dificultado la circulación en tramos de las autopistas TF-1 y TF-5, así como en las carreteras TF-21, TF-638, TF-342, TF-52 y TF-65.
La Palma: dos palmeras caídas y vigilancia en el barranco de Las Angustias
En La Palma, uno de los episodios más destacados ha sido la caída de dos palmeras en la avenida de Los Indianos, en Santa Cruz de La Palma, que quedaron atravesadas sobre la calzada.
Según explicó Moisés Sánchez, el 112 coordinó alrededor de una decena de servicios en la capital palmera, principalmente por desprendimientos, además de otra intervención en Breña Alta.
El Cabildo también ha comunicado incidencias por árboles caídos, elementos estructurales inestables y desprendimientos en carreteras. En Santa Cruz de La Palma se han registrado problemas en la calle El Planto, la avenida del Puente, la avenida Marítima y la subida de La Encarnación.
A ello se suman dificultades en el suministro eléctrico en El Paso y problemas de alcantarillado en la subida de Miraflores.
La preocupación se concentra también en el Puerto de Tazacorte, donde el Cabildo ha preparado un dispositivo de posible evacuación de vecinos ante el aumento del caudal del barranco de Las Angustias.
El operativo es preventivo y, según el balance comunicado por la Corporación insular, no se habían producido evacuaciones.
La Palma ha pasado además a alerta por riesgo de inundaciones, con especial vigilancia sobre la cuenca de la Caldera de Taburiente y la desembocadura del barranco de Las Angustias.
Desprendimientos en Gran Canaria y fuertes rachas en La Gomera y El Hierro
En Gran Canaria, una de las principales incidencias se registró a última hora del martes en el litoral de Mogán, donde se produjo un desprendimiento de rocas de gran tamaño en la zona de Patalavaca.
Según explicó el director del 112, el desprendimiento afectó a una zona de uso marítimo que ya estaba cerrada previamente.
El Cabildo de Gran Canaria también ha comunicado caídas de árboles y piedras sobre algunas carreteras, con incidencias de menor entidad durante las primeras horas del temporal.
En cuanto al viento, la Aemet registró durante la madrugada rachas de 109 kilómetros por hora en Alto Igualero, en La Gomera, y de 98 kilómetros por hora en Tejeda, Gran Canaria.
También se alcanzaron los 96 kilómetros por hora en San Andrés, en El Hierro, y los 90 kilómetros por hora en Vega de San Mateo, en Gran Canaria, según las mediciones meteorológicas de primera hora.
Aumentan los vuelos cancelados y desviados por Charles
La borrasca también está afectando a la actividad aeroportuaria. Según la actualización de Aena de las 13.00 horas, el temporal había provocado 18 cancelaciones y 10 desvíos de vuelos en Canarias.
El Aeropuerto de La Palma concentraba 14 cancelaciones y tres desvíos de conexiones internacionales procedentes de Múnich, Zúrich y Berlín.
En Tenerife Norte se habían registrado seis desvíos y dos cancelaciones, mientras que La Gomera y El Hierro también comunicaron operaciones afectadas.
Estas alteraciones coinciden con la huelga general convocada este miércoles en Canarias, que ha provocado otras cancelaciones independientes de las ocasionadas por la meteorología adversa.
Clases suspendidas y restricciones por el temporal
El Gobierno de Canarias ha suspendido las clases presenciales en Tenerife, La Palma y La Graciosa como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas.
El temporal también ha obligado a adoptar restricciones en carreteras y espacios naturales, especialmente en las zonas de cumbre.
En La Palma, el Cabildo ha comunicado el cierre de la LP-4, de acceso al Roque de los Muchachos; la LP-109, de Las Mimbreras; la LP-302, de La Cumbrecita; y la LP-214, de Los Brecitos.
A estas restricciones se suma el cierre de la LP-3, en el tramo comprendido entre el Parque Comercial La Grama y la rotonda de IFA.
Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, extremar las precauciones en las carreteras y mantenerse alejados de barrancos, zonas arboladas y lugares expuestos a desprendimientos.
La evolución de Charles durante las próximas horas determinará si es necesario mantener o modificar las medidas preventivas adoptadas en el Archipiélago.