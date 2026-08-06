Una subvención de 118.00 euros permitirá recuperar el búnker de La Quinta y convertirla en museo

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias ha destinado una subvención directa de 118.000 euros al Ayuntamiento de Santa Úrsula para financiar el proyecto de rehabilitación del búnker de La Quinta, situado en el litoral norte de Tenerife que desempeñó una función estratégica durante la Segunda Guerra Mundial.
La ayuda, concedida por razones de interés público y con abono anticipado, permitirá impulsar la recuperación, rehabilitación y adecuación patrimonial de este espacio defensivo, creado en 1941 por Francisco Franco para evitar un posible desembarco de los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial y hacer frente a cualquier tipo de desembarco que se produjese en las playas del Puerto de la Cruz.
En la actualidad, este búnker presenta un lamentable estado de conservación tras décadas de abandono, lleno de pintadas tanto en el interior como en la fachada, con importantes destrozos y acumulación de basuras de todo tipo. El inmueble fue abandonado progresivamente y en la actualidad, únicamente se conserva su estructura, afectada por el deterioro derivado del paso del tiempo y la falta de uso.
Cabe destacar que de allí se sacaron importantes vestigios de tipo prehispánico que se encuentran actualmente en el Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz.
La intervención, contemplada en el Plan Especial del Paisaje Protegido Costa de Acentejo, está orientada a garantizar la conservación de esta batería, mejorar sus condiciones funcionales y favorecer su futura incorporación a las políticas públicas de protección, difusión y uso social del patrimonio cultural.
Asimismo, permitirá avanzar en la adecuación del espacio para un futuro uso museístico y reforzar el atractivo patrimonial y cultural del municipio.
Este será el primer paso para desarrollar la propuesta museográfica en la que trabaja la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, centrada en la divulgación de la historia militar de Tenerife y en la investigación arqueológica vinculada a este espacio, una vertiente menos conocida de la historia arqueológica de Tenerife.
Esta relación se vincula con la figura de José García Borges, uno de los capitanes destinados en la instalación, que participó en el hallazgo de diversos yacimientos arqueológicos aborígenes y de otros vestigios de interés para el conocimiento del pasado de la Isla.
El director de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo, destaca la importancia de recuperar la Batería de Santa Úrsula como espacio patrimonial y subraya el valor estratégico y paisajístico de un enclave que ofrece una oportunidad para divulgar tanto la historia de la defensa de Tenerife como el conocimiento arqueológico asociado a este lugar.
La rehabilitación de la Batería de La Quinta se enmarca en la línea de trabajo de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural orientada a reforzar la colaboración con los cabildos y ayuntamientos, promover la planificación coordinada de las políticas patrimoniales y favorecer la recuperación y difusión de los bienes culturales de Canarias.