Santa Cruz demolerá una antigua iglesia para crear 80 nuevas plazas de aparcamiento

La Junta de Gobierno del pasado lunes, presidida por el alcalde, José Manuel Bermúdez, aprobó la modificación del proyecto inicial para la demolición de la antigua Iglesia de San Gerardo, propuesta por el área de Infraestructuras que dirige el concejal Javier Rivero, “con la finalidad de transformar ese espacio con una actuación que permitirá dotar a la zona de 80 nuevas plazas de aparcamiento y mejorar el entorno urbano de la plaza José Carlos Schwartz, entre otras mejoras”, avanzó el regidor capitalino.
El concejal Javier Rivero confirma que “con esta aprobación, el Ayuntamiento otorgará un plazo de tres meses para la entrega del nuevo proyecto, que incluirá no solo la demolición del antiguo templo y la construcción del aparcamiento, sino también la renovación integral de la plaza José Carlos Schwartz” e indica que “fundamentalmente porque presenta deficiencias de accesibilidad y cuya zona de pérgolas para los juegos de mesa cuenta con una reivindicación histórica del vecindario del barrio de La Salud Baja para su mejora”.
“La modificación del proyecto -detalla Rivero- supone un incremento del 30% en los honorarios del redactor del proyecto, que también asumirá la dirección de las obras posteriores, con una retribución total de 17.000 euros adicionales sobre contratado, que ascendía a casi 60.000 euros” y detalló que “además, se han adjudicado dos nuevas redacciones de proyectos en el entorno, como la modificación de las aceras de la calle José Fonspertuis, entre Mencey Bencomo y Guía de Isora, y la demolición de los vestuarios de la cancha de San Gerardo y la ampliación de la zona de aparcamientos en el solar contiguo”.
“En conjunto -formula el concejal de Infraestructuras-, estas tres actuaciones forman parte del plan de aparcamientos en el barrio de La Salud, que el alcalde y el equipo técnico municipal presentaron en junio a la representación vecinal, y que se estima permitirán crear alrededor de 130 nuevas plazas de aparcamiento en el entorno” y añade que “además, por otro lado, en relación con la propuesta de desafectación y demolición del antiguo colegio Rodríguez Galván, el Ayuntamiento mantiene la misma situación que fue trasladada a los representantes vecinales durante la anterior reunión”.
Por este motivo, Javier Rivero argumenta que “esta desafección del inmueble para uso educativo continúa siendo compleja debido a la utilización actual de algunas aulas y a la existencia de valores patrimoniales en la estructura, lo que impide ejecutar una demolición en corto plazo de tiempo” y concluye diciendo que “con estas actuaciones, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la mejora de la accesibilidad, la creación de nuevos espacios públicos y el aumento de aparcamientos en uno de los barrios con mayor densidad de población del municipio”.
Debe recordarse de que en la reunión del pasado mes de junio con los vecinos del barrio de La Salud, también estuvieron presentes los concejales de Seguridad, Gladis de León; de Movilidad, Evelyn Alonso, y de Urbanismo y distrito Salud La Salle, Zaida González, donde se presentaron dos de las iniciativas que en el corto y medio plazo pueden aliviar la situación, “de la falta de aparcamientos en el barrio, una realidad por la que surgió el compromiso que ya va dando los pasos previos necesarios”, sostiene el alcalde.