El paisaje urbano de la zona norte de Tenerife se prepara para una transformación histórica. El Ayuntamiento de la localidad ha confirmado que a finales de este mismo mes se iniciarán los trabajos de demolición del antiguo cine teatro municipal. Este movimiento supone un paso decisivo para la ejecución del esperado auditorio de Santa Úrsula, una infraestructura que ha sido reclamada por los vecinos durante décadas y que está llamada a convertirse en el gran epicentro cultural del municipio.
La actuación, que se llevará a cabo en el emblemático edificio ubicado en la carretera España, ha pasado por diversas fases de estudio técnico. Finalmente, el grupo de gobierno ha optado por el derribo completo de la estructura actual. Esta decisión, lejos de ser puramente estética, responde a una necesidad funcional: permitir el desarrollo de un proyecto desde cero que cumpla con las exigencias técnicas, de seguridad y de accesibilidad que un espacio del siglo XXI requiere.
El nuevo auditorio de Santa Úrsula: un proyecto de vanguardia
La construcción del futuro auditorio de Santa Úrsula no será una simple sustitución de un edificio por otro. El nuevo planteamiento técnico ha permitido diseñar una infraestructura moderna y polivalente. El objetivo es que el municipio cuente con un espacio capaz de albergar desde grandes representaciones teatrales y conciertos hasta congresos o eventos institucionales.
Según el proyecto básico, el recinto contará con una sala principal multifuncional equipada con las últimas tecnologías en acústica e iluminación. Además, dispondrá de un escenario adaptado a diferentes formatos, camerinos profesionales, almacenes técnicos, taquilla y zonas de apoyo escénico. “Es una oportunidad para dotar a Santa Úrsula de un espacio que no solo sea un contenedor de cultura, sino un motor económico para el comercio de la carretera España”, señalan fuentes municipales.
Accesibilidad y modernidad en el corazón del municipio
Uno de los pilares fundamentales del futuro auditorio de Santa Úrsula es la accesibilidad universal. El antiguo cine teatro, construido bajo parámetros arquitectónicos de otra época, presentaba numerosas barreras que dificultaban el acceso a personas con movilidad reducida. El nuevo edificio eliminará cualquier obstáculo, integrándose perfectamente en la trama urbana y ofreciendo zonas de apoyo escénico y aseos adaptados que cumplen estrictamente con la normativa vigente.
La demolición, que comenzará en apenas unas semanas, marca el fin de una era nostálgica para muchos santaursuleros que disfrutaron de las proyecciones de cine en su juventud. Sin embargo, el consistorio insiste en que el sacrificio del antiguo inmueble es necesario para garantizar un futuro cultural brillante. La polivalencia del nuevo auditorio permitirá diversificar la oferta de ocio, atrayendo a compañías de nivel nacional e internacional que hasta ahora no podían recalar en el municipio por falta de especificaciones técnicas.
Un impulso para la cultura en el Norte de Tenerife
La inversión en el auditorio de Santa Úrsula es una de las apuestas más potentes del actual mandato. Al situarse en una ubicación estratégica como es la carretera España, el flujo de visitantes beneficiará directamente a la restauración y los servicios locales. Este nuevo espacio cultural se sumará a la red de auditorios de la isla, reforzando el peso de la zona norte en la agenda de eventos de Tenerife.
Con el inicio de las máquinas a finales de abril, el Ayuntamiento espera cumplir con los plazos previstos para que el nuevo edificio sea una realidad lo antes posible. Mientras dure la demolición, se prevén ajustes puntuales en el tráfico de la zona, por lo que se pide colaboración ciudadana. Lo que es indudable es que, una vez que el polvo del derribo se asiente, Santa Úrsula empezará a ver crecer los cimientos de la que será, sin duda, su obra cultural más ambiciosa del siglo.