Los diseñadores se rebelan contra el retorno del voto telefónico en la elección de la Reina del Carnaval chicharrero

La asociación de diseñadores y artesanos del Carnaval de Tenerife han expresado su disconformidad con la decisión del área de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para volver a reintroducir el voto telefónico del público en la Gala de Elección de la Reina Adulta, que se celebrará el 17 de febrero de 2027 en el Recinto Ferial.
El colectivo alegó ayer que “evidentemente el público es soberano y puede participar en la votación, pero con otro formato, no con el telefónico, pues detrás de cada fantasía hay meses de trabajo, una importante inversión económica y personal, y el esfuerzo de numerosos profesionales”.
“Consideramos que este trabajo debe ser valorado atendiendo a criterios técnicos, artísticos y profesionales, sin quedar condicionado por la popularidad de las candidatas”, lo que puede influenciar el resultado de las votaciones populares, alegaron. “Defendemos un sistema de valoración que reconozca tanto el trabajo de cada candidata como la creatividad, la dedicación y la calidad artística de las fantasías a concurso, que hacen grande nuestro Carnaval”.
Al respecto, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, señaló que “los diseñadores tienen que evolucionar y no quedarse en galas del pasado. La decisión ha sido tomada por la organización y es inamovible, tal y como se les ha comunicado a los diseñadores. Habrá un total de 14 miembros en el jurado y el del público, que será el miembro número 15, será con voto telefónico.
Caraballero recordó que el pasado año se eliminó, como experiencia piloto, la votación del público a través del teléfono, atendiendo a la petición de los propios diseñadores que exigían que la valoración se centrara en la atención a las fantasías y no en las mujeres que las visten, donde, en ocasiones, cuentan con miles de seguidores en sus redes sociales.
En base a ello, Fiestas optó, como novedad por reforzar la participación ciudadana, la elección de un representante del público, cuya designación se realizó mediante un sorteo abierto al finalizar el periodo de inscripciones para tal fin. No obstante, según Caraballero, “esta decisión generó muchas más críticas de la gente, al considerar que una sola persona no podía representar los miles de criterios diferentes de los ciudadanos, que también tienen el derecho a votar por la candidata que consideren”.
Candidatas
Al respecto, el edil explicó que el voto popular representa el 8% del total del veredicto y “no modifica sustancialmente la elección de la Reina o de las damas de honor, pues es un representante más dentro de un jurado formado por 15 personas”, apuntó. Por ello, el responsable de Fiestas reiteró que en las bases de los concursos y galas así está contemplado, se ha debatido con los propios diseñadores y, pese a las opiniones dispares, el voto telefónico del público volverá. Además, anunció que el 19 de octubre se abrirá el plazo de inscripción para las candidatas a Reinas del Carnaval dedicado en esta ocasión a Roma.