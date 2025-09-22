Santa Cruz de Tenerife acabará con el voto del público en la Gala de la Reina 2026

La Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 no contará con el voto del público. El mismo, que suponía un 10% del cómputo total, será suprimido a petición de los diseñadores, aunque desde el Consistorio se apunta a una nueva fórmula en la que el peso popular seguirá presente.
La medida surge a raíz de las conversaciones mantenidas por parte de Javier Caraballero, concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con los diseñadores del Carnaval chicharrero. En esas reuniones, tanto individuales como grupales, el 100% de los creadores estuvieron de acuerdo en que el voto popular quedara excluido, algo que solicitaban desde el año pasado.
En anteriores ocasiones, algunos diseñadores de la Gala de la Reina habían señalado que para poder valorar en su justa medida las fantasías de las candidatas era necesario estar en el recinto ferial capitalino, donde realmente se contempla su espectacularidad.
Además, como ha ocurrido en certámenes a nivel mundial, la existencia de bots en las votaciones o la posibilidad de fraude es algo real, por lo que, por limpieza en las mismas, los diseñadores prefieren que el voto popular quede fuera de la próxima edición.
La ciudadanía tendrá peso en la Gala de la Reina 2026
Javier Caraballero siempre se ha mostrado a favor del voto popular y de que “la ciudadanía, en la era de la participación”, pueda verse excluida.
Por ello, y porque, según ha recalcado Caraballero “siempre voy a defender que haya voto popular”, Fiestas ya tiene ideado un sistema para que la ciudadanía siga formando parte en la elección final de la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz 2026.
Por el momento, el mismo es una incógnita, pero, aunque no sea un voto directo, telefónico, hará que los espectadores y aficionados de una de las citas más importantes para los santacruceros estén “muy presentes”.
En una reciente entrevista con DIARIO DE AVISOS, Daniel Pages, director de la Gala de la Reina de 2026, reconoció que espera que sean alrededor de “once candidatas” las que finalmente participen en una gala que resultará “novedosa” en algunos aspectos: “Será mi primer año al frente de esta gala y tampoco cambiará radicalmente respecto a lo anterior, porque hay cosas que funcionan. No obstante, es hora de plantear ideas más novedosas”.