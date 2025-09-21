Daniel Pages, director de la gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: “Habrá novedades, sobre todo con las candidatas”

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife no puede dar comienzo sin su Reina. Por ello, cada año se perfila un espectáculo que ha logrado consolidarse como uno de los eventos más esperados de las fiestas, una noche en la que la fantasía, el arte y la emoción se unen sobre el escenario del Recinto Ferial para coronar a la gran protagonista. El 11 de febrero de 2026 tendrá lugar la Gala de Elección de la soberana, una cita que, además, estrenará director artístico. El joven palmero Daniel Pages, quien en las dos últimas ediciones ha estado al frente de las galas Infantil y de los Mayores, asume ahora el reto de la Adulta, en la que quiere conjugar tradición e innovación para emocionar y divertir al público.
– ¿Qué supone afrontar la dirección artística de la Gala de la Reina Adulta?
“A nivel personal estoy muy orgulloso, pues es como un premio al trabajo realizado en las galas más pequeñas. Creo que es una recompensa a la labor realizada, que ha sido posible gracias a mi equipo, junto al de Fiestas, el del Recinto Ferial, y al de las empresas que participan en el Carnaval. A nivel profesional implica un gran reto y asusta bastante, pues estamos hablando de uno de los espectáculos de Canarias con más repercusión internacional, en el que mucha gente está pendiente de qué ocurre y que, además, suele ser el que más críticas recibe respecto a otros eventos relacionados con la dirección artística. Quiero que guste y que el público lo pase bien”.
– ¿Tiene ya definido cómo será el espectáculo?
“Llevamos meses trabajando en el formato de la gala, donde buscamos mantener la esencia pero en el que las protagonistas sean las candidatas, algo que siempre se dice pero que a veces se olvida. Es cierto que la estructura exige cada vez más retos por los tiempos que marca la televisión, pero la idea es que se note un cambio y que se vean cosas novedosas para dejar un sello propio. Será mi primer año al frente de esta gala y tampoco cambiará radicalmente respecto a lo anterior, porque hay cosas que funcionan. No obstante, es hora de plantear ideas más novedosas”.
-¿Puede adelantar algunas?
“La presentación de candidatas tendrá una visión diferente, al igual que la obertura. Pero, donde vamos a romper será en la gala inaugural, pues queremos darle una vuelta porque su formato permite jugar con cosas nuevas. Se está perfilando el lugar de celebración, que será en un entorno similar al del pasado año, cerca de la plaza de España, para ver la viabilidad de lo que queremos”.
-¿Plantea absorber ideas de otras galas o será algo diferente?
“Artísticamente hablando me gustaría que con el tiempo se notase que fue una gala de Daniel Pages, que lleve mi sello y se reconozca el trabajo. No soy nuevo en la dirección de espectáculos, aunque a este nivel sí, ya que ahora se me presentan metas nuevas que, por ejemplo, en la Gala Infantil no existían, como el número de personas que pasan por el escenario o la manera de presentar a las candidatas para la coronación”.
– El Carnaval 2026 tendrá como temática los ritmos latinos. ¿Van a tener protagonismo en la gala?
“El Carnaval de por si se nutre de ritmos latinos, pero queremos hacer un gran homenaje a la fiesta y por ello aprovecharemos esta alegoría para hacer un recorrido por lo que somos, aunque con un planteamiento de gala actual”.
– ¿Y habrá invitados internacionales?
“La gala siempre ha tenido el atractivo de contar con un invitado estrella y estamos trabajamos en ello. Lo ideal sería no tener uno sino muchos y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque la intención es contar con artistas internacionales, nacionales y canarios”.
– El director del escenario, Sergio Macías, también se estrena en esta nueva edición. ¿Ya se han reunido?
“La presentación del escenario ya está ultimada y se han mantenido reuniones muy productivas con el nuevo escenógrafo, tanto conmigo, como director de la gala de la Reina Adulta, como con Paula Álvarez, que dirigirá las otras galas, y Yeray Piñero, que asume los concursos. Hay que pensar que será un escenario del Carnaval, no de las galas y, por ello, ha de estar diseñado para todos los formatos. En el caso de las galas se mantendrá el giratorio central para las candidatas y habrán cambios puntuales para el día de la elección”.
-El año pasado la gala se acortó en tiempo para que la reina fuera elegida a medianoche. ¿Se repetirá la idea?
“Estamos trabajando con la escaleta y el guión, pero no me he parado a contar los tiempos, pues no quiero que sea una limitación. Concibo un espectáculo que, sin excedernos, dure lo que tenga que durar, sin restarle un minuto a una actuación que sabemos que va a funcionar. La idea es que la gala sea rápida, dinámica, y que funcione. Cuando el espectáculo gusta y y lo pasas bien no importa el tiempo”.
-¿Ya se sabe el número de candidatas?
“Aún está abierto el plazo, pero hemos tenido reuniones con los diseñadores para ir tanteando cómo va la participación y barajamos una cifra similar a la del año pasado, sobre once aspirantes”.
-¿Cómo plantea fusionar un espectáculo, en parte destinado a promocionar el Carnaval, con lo que esperan ver los chicharreros?
“No estoy obsesionado en hacer un espectáculo que se dirija sólo al público de Tenerife o al internacional, pues al final todos son espectadores del Carnaval. Si la gala le gusta a mi madre creo que también a alguien que la está viendo desde Venezuela, porque es un espectáculo internacional y la gente ya está acostumbrado al producto. No siento presión por ese feedback”.
-¿Haber sido diseñador y, además, lograr reinas en otras ediciones, es una ventaja para dirigir este espectáculo?
“Es más una ventaja que un hándicap, porque sé lo que se necesita. Aún así, ahora me he dado cuenta de todo lo conlleva la organización de la gala. Alguien podrá decir que como soy amigo de los diseñadores no les puedo hacer frente, pero no lo veo así. Son amigos, hemos sido colegas de profesión y voy a tomar las decisiones acorde a un consenso entre todas las partes”.
-¿Y echa de menos su faceta de diseñador de fantasías?
“Cada vez menos, aunque vaya en contra de mis seguidores que siempre me piden volver a diseñar candidatas. Con el tiempo seguramente volveré a crear trajes, pero ahora estoy metido en el proceso de diseñar la gala. Si me dicen que tengo que volver al taller, sacar las estructuras, ordenar las plumas y empezar de nuevo me da un cortocircuito. No es nada fácil crear la gala de la Reina, pero tampoco lo es hacer una candidata, porque el trabajo que implica crear una fantasía es valiente y nunca se valora”.
-¿Llegó a imaginar que dirigiría la gala de la Reina?
“Cuando era pequeño y veía las galas de la Reina soñaba con hacer un traje. Cuando gané la primera sentí que esa meta se había cumplido. Luego seguimos presentando más candidatas y ganamos varias con la misma ilusión y las mismas ganas, hasta que me cayó por sorpresa afrontar la dirección de la gala Infantil y la de los Mayores. Acepté el reto, pero no era mi sueño como tal. En cambio, ahora estoy muy contento de este nuevo sueño que afronto con la Adulta, porque me hace estar en constante evolución creativa”.
-¿En su opinión, cuál es el momento más bonito de una gala?
“La coronación. La gala tiene momentos bonitos, pero ninguno es tan emotivo como cuando el presentador dice el nombre de la Reina. Por ello, mi intención es dar más relevancia a ese momento, porque es el que la gente está esperando. No hay muchas opciones de cambiarlo, aunque sí de adornarlo, pues no concibo otra forma de nombrar a la soberana del Carnaval, aunque sí de darle más protagonismo”.
-¿Y mantener la gala en el Recinto?
“Por las inclemencias del clima, en especial la lluvia, el Recinto es el lugar idóneo. Como diseñador nunca hice un traje para un espectáculo al aire libre, pues cuando comencé las galas se hacían allí. Da tranquilidad y es el espacio perfecto. Es cierto que tener un techo limita que el escenario pueda crecer o introducir drones u otras cosas que se podrían hacer en el exterior, pero pese a estas limitaciones es una garantía”.
-¿Cómo le gustaría que se recordara esta gala?
“Quiero que se recuerde como un espectáculo divertido, ágil, contemporáneo, y que sorprenda. Un director que hace bien su trabajo, algo tiene que cambiar para dejar su impronta. Mi ilusión es aportar algo nuevo”.