Juan Manuel Acosta, alcalde de Santa Úrsula: “No tengo abandonado el municipio y tampoco una consejería que es muy importante para la Isla”

Este mandato se estrenó en el Cabildo de Tenerife como consejero de Educación para la Prevención, un área que puso en marcha él porque debido a su trayectoria profesional como médico de familia, consideraba que era necesaria y por lo tanto, no dudó en aprovechar la oportunidad. Tanto en esta administración como en la Alcaldía se siente muy cómodo y sabe que no es ningún superhombre, pero considera que en estos tres años el balance de su trabajo en ambas es positivo.
-Parte de las críticas de la oposición es que se dedica más al Cabildo que al Ayuntamiento y deja abandonado el municipio. ¿Puede compatibilizar bien ambos cargos?
“Tengo una capacidad de trabajo bastante grande, no soy ningún superhombre, pero estoy haciendo una cosa que me gusta y es ser alcalde de mi pueblo, intentando cumplir lo máximo para que el municipio se adapte al progreso sin olvidar la parte social. Y en el Cabildo estoy ejecutando una acción con gente que yo creo que me acompaña en un proyecto que, desde mi punto de vista es muy loable y a la vez muy complicado, como es intentar implantar una prevención. Si tuviéramos una prevención del 90% y un 10% de asistencial, nos vendría muy bien en la parte sanitaria pero en términos económicos, a la larga también será muy beneficioso. Por lo pronto, intentamos corregir lo máximo en problemas de salud mental, enfermedades como la obesidad, las de transmisión sexual y las adicciones y fomentar hábitos y estilos de vida saludables. Lo ideal es que el resto de Canarias pueda trabajar en la misma línea. Hay cabildos que nos han pedido información sobre lo que estamos haciendo y eso es muy positivo. El trabajo me absorbe todo mi tiempo, aparte del que le dedico a la familia, que es poco, pero no tengo abandonado mi municipio y tampoco una consejería que es muy importante para los tinerfeños”.
-Hay proyectos que no se terminan de concretar, como la Casa del Capitán o el cine teatro. ¿A qué se deben estos retrasos?
“En ambos casos no solo ha costado trabajo hacer el proyecto en sí, sino también buscar la financiación adecuada y la tenemos, pero luego los procesos administrativos y las licitaciones se retrasan. La demolición del cine-teatro comenzará en breve pero hubo que modificar el proyecto inicial porque no cogía la parte de abajo y eso lo demoró, pero el Cabildo de Tenerife acaba de sacar la licitación, y creo que está adjudicada. O sea, que será terminar la demolición y continuar con el proyecto. Económicamente no tenemos ningún contratiempo porque ambas administraciones hemos puesto la cantidad correspondiente y se sigue manteniendo. Y con la Casa del Capitán pasa exactamente lo mismo, pero la Secretaría de Turismo, que es la administración que nos ha dado el dinero, no ha permitido el museo de sitio que queríamos poner allí porque el espacio no es suficiente al ser un Bien de Interés Cultural (BIC). Son dos obras esperadas e importantes para el municipio, por eso espero que este año no solo se liciten, sino que podamos empezar la ejecución”.
-¿Cuándo estarán listos los aparcamientos anexos al centro de salud y al cementerio?
“La obra va a buen ritmo y si se cumplen los plazos, tiene que estar terminada en agosto. Estamos teniendo reuniones con el Cabildo y con empresas para que nos digan cuál es el mejor procedimiento para poderlo utilizar, ya que habrá plazas que se destinarán al municipio y otras para el transporte a la demanda y para esto último tenemos que llegar a un acuerdo con el Cabildo para su gestión. Es un lugar idóneo, está en un sitio perfecto, y también están a punto de entregarnos el proyecto de la rampa que va ligado a la posibilidad de crear dos nuevas salas mortuorias porque el tanatorio se ha quedado pequeño. También estamos viendo la posibilidad de implementar la Zona Azul en determinados puntos donde desde primera hora de la mañana los aparcamientos quedan prácticamente copados”.
-¿Hacen falta más zonas azules en el municipio?
“Sí. Pero otros ayuntamientos se encontraron con el problema que había con la Dirección General de Tráfico a la hora de poder sancionar. Hay una fórmula intermedia que se va a poner en marcha y los municipios hemos llegado a un acuerdo con Tráfico para poderlo llevar a cabo y espero que en breve podamos hacerlo tal como se ha acordado porque es muy importante que la zona comercial que tenga un tiempo de rotación”.
-¿Y el aparcamiento del Calvario será gratuito o de pago?
“La gratuidad la hemos valorado mucho, sobre todo para la gente del municipio. Pero también es verdad que tenemos que poner un control. Determinaremos en su momento si dependiendo que pase una hora determinada, se cobre una cantidad, pero lo estamos valorando. Ahora mismo es gratuito pero cuando tengamos el proyecto y lo hayamos desarrollado, veremos qué hacemos”.
-Se ha comprado terreno para viviendas sociales, ¿se sabe cuántas personas pueden ser consideradas vulnerables en el municipio?
“Pese a que hay más de 300 solicitudes, las personas que cumplen realmente con la vulnerabilidad son unas 60. En este momento, puedo decir que entre esa promoción que tenemos y la que estamos comprando, se pueden cubrir perfectamente esas 60 viviendas aunque cada vez hay mayor demanda y por eso debemos seguir comprando terreno para construir viviendas. Las competencias en esta materia las tiene el Instituto de la Vivienda y el Cabildo. Los ayuntamientos en este caso colaboramos en la cesión de terreno aunque ello depende de la capacidad económica que tenga cada uno”.
-¿El Gobierno ha pensado en implementar el taxi compartido, dado que hay muchos barrios que están incomunicados?
“Hay un acuerdo con el Cabildo para implementar en la zona de Acentejo el transporte a la demanda. Ya hemos tenido reuniones con colectivos para explicarles de qué se trata y creo que es rentable. A través de una plataforma se dispondrá de taxi o de guaguas para buscar a las personas que lo necesiten y trasladarlas al lugar que deban ir, como puede ser el centro de salud y eso será un adelanto extraordinario para Santa Úrsula. Al mismo tiempo estamos trabajando para comunicar el barrio de La Corujera con el casco. Tuvimos una reunión con TITSA, hicimos el trayecto, y hay una torre alta tensión que habría que cambiar, y está en manos de Red Eléctrica Española para hacerlo cuanto antes”.
-¿Y para comunicar La Quinta con el casco?
“El transporte a la demanda puede implementarse en cualquier sitio del municipio. Creo que este tipo de transporte antes de final de año puede estar funcionando si no tiene ningún reparo la plataforma y de aquí al verano tendremos noticias. Es una oportunidad única para poder entrar en todos los barrios, muchos de los cuales están incomunicados porque no llega el transporte público”.
-¿No hay un exceso de parques y polideportivos?
“Sinceramente, por la población que tenemos, que en 10 años ha aumentado en casi 500 personas, hacían falta espacios deportivos y parques para toda la población. Queremos que todos los parques sean cerrados, estén iluminados, y que se abran por la mañana y se cierren por la noche para prevenir los actos vandálicos”.
-¿Queda algún proyecto importante por ejecutar?
“Un proyecto que comenzará este año es la carretera TF- 213 desde la plaza hasta el bar El Cañón. Todo ese trayecto será accesible, de acuerdo con la zona comercial, con un único nivel, mobiliario urbano, y zonas verdes. Es otra entrada al municipio además de la Cuesta de la Villa que va a ser fundamental”.
-La recogida de basura sigue siendo la principal queja de los vecinos. ¿Tan difícil es ponerle solución?
“Se ha mejorado. De hecho, la situación actual no tiene nada que ver con la de hace tres meses, en la que había entre diez y doce quejas diarias. Estamos en un proceso de cambio de contenedores que es primordial. En las zonas que tienen una pendiente determinada, se van a mantener en los mismos lugares donde estaban, pero en vez de verdes serán negros y con mayor capacidad. Los nuevos de resto también son mayores que los de antes pero hay que tener en cuenta que el cartón se va a recoger directamente al comercio, por lo tanto, sus propietarios lo único que tienen que hacer es doblarlos y dejarlos el día que la empresa le dice. La recogida de enseres se hace a diario y también contamos con un teléfono gratuito, cuya comunicación estamos mejorando. Hay un servicio específico para las personas que viven solas o tienen una discapacidad a quienes se les recoge a diario la basura, pero hay que informarlo al Ayuntamiento. Por otra parte, estamos intentando que la limpieza viaria se realice por las tardes. Con todo ello no solo mejoramos la estética y la limpieza sino una cosa muy importante, frenamos una epidemia de ratas y de ratones que han tenido un proceso de crecimiento con los nuevos contenedores, porque los antiguos estaban abiertos por debajo, podían entrar y se nutrían de los restos y ahora, como son cerrados, no encuentran comida y por eso se han podido ver con mayor facilidad”.
-Hace dos años atrás, em uma entrevista, me dijo que se sentiría realizado como alcalde, si lograba resolver la situación de La Quinta. Queda un año y medio de mandato, ¿confía en conseguirlo?
“La voluntad la tenemos, no es una cuestión de dinero sino jurídica y técnica. Esta última parte está prácticamente conseguida pero la jurídica ha tenido mayor dificultad. Nos facilita el hecho que en la Quinta Vieja haya una sentencia, pero todavía hay que llegar a acuerdos. No obstante, no son solo estas urbanizaciones, Gesplan nos han hecho un estudio del resto, San Patricio, Casablanca, Taoro y Lomo Román, ya que la única que está recepcionada en La Mancha. Son cuestiones que vienen de hace más de 40 años y estamos buscando la fórmula para que, poco a poco, se recepcionen todas”.
-Por lo tanto, que hasta que no esté recepcionada la parte de la Quinta Nueva, no va a haber piscina…
“No, y muy contrariamente a lo que nosotros queremos, porque sabemos que su cierre ha afectado a muchos vecinas y vecinos que se han ido a piscinas de otros municipios. Pero no voy a engañar a la gente, porque además el informe que pedimos al Gobierno de Canarias coincide con el del Ayuntamiento, es decir, no se puede hacer ni siquiera un anteproyecto. Ojalá se pudiera solucionar cuanto antes, pero es una cuestión jurídica y ahí no podemos hacer nada más, porque nos vemos en los tribunales al día siguiente. He hecho, habíamos hecho un anteproyecto para mejorar la piscina y las instalaciones y había empresas interesadas”.
-¿Estaría dispuesto a alojar en el municipio un centro para personas migrantes si cumple con la legalidad?
“Nosotros no discriminamos absolutamente a nadie. Pero es cierto que tenemos situaciones complicadas con los canarios y las personas que viven en Santa Úrsula, con una población en crecimiento y tenemos que buscar fórmulas para que la gente esté atendida. Por supuesto, si se reúnen las condiciones determinadas -porque estamos hablando de seres humanos- según el Gobierno de Canarias, no excluimos a nadie, pero si quiere hacer un proyecto de ese tipo se tiene que contar con el Ayuntamiento”.
-¿Le gustaría volver a presentarse a la Alcaldía más allá de lo que diga su partido, la Agrupación Independiente de Santa Úrsula (AISU)?
“Tanto en el Ayuntamiento como en el Cabildo estoy satisfecho con mi trabajo, pero realmente no puedo decir qué va a pasar dentro de doce meses porque pueden cambiar las cosas. Me encuentro bien y fuerte, pero habrá que esperar. Con los años, la vida me ha enseñado que hay que ir poco a poco y decidir cuando llegue el momento”.