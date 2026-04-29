La demolición del antiguo cine de Santa Úrsula se prolongará durante toda la semana

Ante la mirada atenta de decenas de personas que quisieron inmortalizar el momento con sus teléfonos móviles, el Ayuntamiento de Santa Úrsula inició ayer los trabajos de demolición del antiguo cine teatro municipal, una actuación clave dentro del proyecto de construcción del futuro auditorio.
El inmueble fue cerrado en 2016. Era uno de los últimos cine-teatro de pueblo que quedaban en el Norte de la Isla y quizás por ello siempre contó con una agenda que estaba destinada a toda la familia.
“Que pena”, “Pensamos que este momento no llegaba”, fueron las expresiones que más se escucharon durante el transcurso del día frente al inmueble ubicado en el número 17 de la Carretera España donde una manguera vertía agua de manera permanente para controlar la nube de polvo generada al romper el hormigón, ladrillo y otros materiales.
La intervención se prolongará durante toda la semana, confirma a este periódico el alcalde, Juan Acosta, quien añade que una parte del inmueble, la que se encuentra próxima a los locales de la calle Rosario Pérez Correa, deberá derribarse de forma manual.
Esta actuación supone el arranque de una transformación significativa en el ámbito cultural del municipio, permitiendo avanzar hacia una infraestructura más moderna, funcional y adaptada a la actual normativa de accesibilidad y seguridad.
La actuación responde a una planificación previa que ha tenido en cuenta tanto el estado del inmueble como los requerimientos técnicos de la nueva infraestructura que han decidido no conservar la fachada.
El antiguo cine presentaba un avanzado deterioro estructural, con grietas y elementos que comprometían su estabilidad y por eso se hacía necesaria una intervención integral. Además, el proyecto del nuevo auditorio exige unas condiciones constructivas específicas que no permitían la conservación de la edificación existente, garantizando así la seguridad y viabilidad de la futura obra.
El arquitecto director de la demolición, Abraham Medina Sanabria, señaló que los trabajos presentan una elevada complejidad, ya que el edificio contenía fibrocemento y eso ha requerido la intervención de empresas especializadas para su retirada segura y tratamiento posterior. Además, explicó que la demolición se ejecuta en varias fases, combinando maquinaria pesada con trabajos manuales en zonas sensibles, garantizando en todo momento la seguridad.