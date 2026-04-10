Movilización en Santa Úrsula en apoyo de una maestra sorda

La comunidad educativa del CEIP San Fernando, en Santa Úrsula, se concentró ayer al finalizar la jornada lectiva para mostrar su apoyo a Lidia Domínguez, una docente con discapacidad auditiva que lleva dos meses reclamando un intérprete de lengua de signos.
Madres, padres, docentes, representantes sindicales y parte del alumnado se dieron cita ayer a las puertas del centro para exigir esta figura educativa, recogida en la normativa de funcionariado público, que le permitiría dar mejor sus clases y comunicarse de manera más fluida con el alumnado y sus familias.
Fueron estas últimas quienes convocaron la protesta al considera que sus hijos e hijas tienen derecho a recibir una educación de calidad en la que la inclusión “no sean solo palabras bonitas” y que Lidia Rodríguez “tiene el mismo derecho” que cualquier otro profesor a darles clase.
“La educación de calidad debe ser para todos y para todas sin excepciones. Nosotros estamos preparados para seguir aprendiendo, nuestra maestra está preparada para seguir enseñando… solo falta que llegue el intérprete”, leyó ayer una alumna de Tercero A, curso en el que imparte clase la maestra.
En el manifiesto, cuya lectura fue compartida por varios alumnos, subrayaron que su tutora “es una pieza fundamental en nuestra vidas. Estamos muy contentos con ella, es una gran maestra que nos enseña con cariño, nos hace sentir felices cada día que entramos al colegio” y que “necesita algo que es de justicia” y por el que “llevamos dos meses esperando: un intérprete de lengua de signos española”.
En este sentido, aclararon que no es “un acompañante” sino alguien “que facilita nuestras dinámicas diarias, hace que el trabajo fluya sin barreras, y que nuestra maestra pueda ejercer su trabajo con la dignidad que merece”.
En la misma línea se pronunciaron dos madres pertenecientes al Ampa, quienes demandaron una “inclusión real” y recalcaron el cariño que le tiene el alumnado a Lidia, a quien definieron como “una muy buena docente”.
Por su parte, una representante del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) desmintió la explicación dada por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a este periódico respecto a que la maestra “demanda la contratación de una persona en concreto que no es posible, que la persona que se le asigna no supera el periodo de prueba, y que las otras que se han nombrado no han aceptado el puesto”.
Por el contrario, afirmó que a las personas que fueron a ofrecerse les respondieron “que la lista estaba cerrada” y por lo tanto, presentarán una reclamación al Servicio Canario de Empleo (SCE), desde donde se realizan las contrataciones.
En la concentración, un intérprete de Afamca, entidad que garantiza la accesibilidad y la inclusión de las personas sordas y/o con discapacidad auditiva en su día a día, colaboró en traducir los diferentes discursos a lengua de signos.