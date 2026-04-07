El CEIP San Fernando exige un intérprete de signos para una maestra sorda

Lidia Domínguez es la primera maestra sorda signante de Canarias y de España que ha ganado unas oposiciones. En 2022 consiguió su plaza en el CEIP San Fernando, en el municipio de Santa Úrsula, aunque antes impartió clases en otros centros educativos de Tenerife.
Desde entonces, no paró de luchar para conseguir un intérprete de signos, una figura educativa que le permite comunicarse mejor con el alumnado y con sus familias, recogida además en la normativa de funcionariado público.
En 2023 lo consiguió, en 2024 tuvo varios problemas y ahora, en el curso 2025-2026 la historia ha vuelto a repetirse. Tuvo un intérprete contratado desde septiembre a octubre porque al estar también en la lista de sustituciones como docente, lo llamaron y se marchó.
El siguiente vino de la lista de contrataciones pero el 12 de febrero firmó su cese por problemas personales, confirma la docente. Desde entonces, tanto el centro como ella solicitaron por diversas vías (correo y registro electrónico) a la Consejería de Educación que envíe auxiliares sin obtener respuesta alguna.
Según Domínguez, “la Consejería no atiende porque los intérpretes no son contratados con la categoría específica, tienen que crear el perfil”, que es su gran lucha desde que aprobó las oposiciones.
El inconveniente es que este año tiene un grupo nuevo y no cuenta con la ventaja de los anteriores de conocer a los niños y niñas, que también la conocían a ella “y sabían signar un poco”, y a sus familias, que estaban sensibilizadas.
“Al ser un grupo nuevo necesito evaluar sus exposiciones orales y trabajos y no puedo hacerlo si no estoy segura de haberles entendido bien y que ellos también me entiendan. A nivel personal me está suponiendo mucho esfuerzo y un gran estrés a nivel personal porque fuerzo mucho la vista”, cuenta Lidia. “Termino a las seis de la tarde y casi no puedo abrir los ojos porque tengo las pupilas muy dilatadas por la gran concentración a la que estoy sometida. Esa frustración es tremenda y los dolores de cabeza a veces son insoportables”, apunta.
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) y la comunidad educativa del centro ha convocado una concentración a las puertas del centro el jueves 9 de abril a las 14.15 horas, al finalizar la jornada escolar, para que la Consejería de Educación y la ciudadanía en general, escuche su petición.
Contar con este apoyo le permite dar mejor sus clases y comunicarse con mayor facilidad, ya que habla en un tono de voz muy bajo y puede entender qué le dicen porque siempre lee los labios, pero si no la miran, la comunicación se pierde por mucho esfuerzo que realice.
Otro problema importante derivado de éste son los cambios continuos de intérprete. “Hay que enseñarle quienes son los niños y niñas, tiene que ir a las reuniones de familia y maneja una información que no debería estar pasando por tantas personas”, sostiene la docente.
A su juicio, “deben contratar a intérpretes que tengan nivel para este trabajo pero desde el sindicato Comisiones Obreras la contactaron y le dijeron que ya no había en las listas”.
Ello ocurre porque “las contrataciones se realizan a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), que lanza la oferta pero solo llamando a personas que están en paro cuando hay muchos intérpretes que quieren ir al centro a trabajar”, explica Lidia Domínguez.
Respuesta de la Consejería
Desde la Consejería de Educación aseguran que la maestra “solicita la contratación de una persona en concreto que no es posible. La persona que se le asigna no supera el periodo de prueba pese a que en el centro aseguran que era una profesional muy eficiente”.
Además, añaden que “las otras que se han nombrado para suplir a esa primera profesional no han aceptado el puesto”.
Por último, las mismas fuentes añaden que la Consejería “no dispone de lista propia para este tipo de contrataciones. Nunca hemos convocado proceso selectivo para constituir una lista de empleo de esta categoría, son todos candidatos preseleccionados por el SCE que han rechazado el puesto. Actualmente, se sigue en la búsqueda de profesionales que lo acepten”.