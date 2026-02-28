El bocadillo de carne de cabra que triunfa en La Esperanza: “Te los pides y te vas al Teide”

Un nuevo vídeo compartido por la cuenta de TikTok de Guachinches Modernos ha vuelto a poner el foco sobre uno de esos locales tradicionales de Tenerife donde el producto manda. En esta ocasión, el protagonista es un bocadillo de carne de cabra que se ha convertido en todo un reclamo en el municipio de La Esperanza.
Según explican en el vídeo, el bar Los Teques se ha ganado la fama entre los clientes por un bocadillo que destaca por su sencillez: solo lleva carne de cabra y queso.
La trabajadora del local asegura que el éxito es tal que en ocasiones la carne de cabra “no llega al mediodía”. De hecho, recuerda que en alguna jornada, sobre las 11:00 horas ya se habían vendido entre 35 y 40 panes, lo que evidencia la alta demanda que tiene este producto entre vecinos y visitantes.
Desde Guachinches Modernos describen la carne como una elaboración similar a la mechada, con todo bien mezclado y sin un sabor excesivamente fuerte. “Es muy sabroso, sabe a carne de cabra y es muy rico, con un toque picante”, explican, destacando además que no lleva especias intensas, lo que lo hace más accesible para todo tipo de paladares.
@guachinchesmodernos ⚠️Más info:👇🏼 Son bastantes las personas que nos han recomendado el bocadillo de carne cabra y ya vinimos a quitarnos el antojo. Nos gustó mucho el buen ambiente del bar, con gente del pueblo muy amables. Se llama Los Teques y es un lugar tradicional abierto desde hace 70 años. 🙌Como curiosidad algo que nos llamó mucho la atención es la cantidad de gente que va para hacer ofrendas a San Gregorio, está por fuera del bar y encuentras muchas velas y flores 👉 En total pagamos 11,60€ 👉Nos dejaron un quesito y unas aceitunas para picar, y un bocadillo para llevar, agradecemos el detalle🙏 🅿️Hay aparcamiento ♿️ La terraza es accesible, el interior tiene escalón 💳 NO Dispone de datáfono 📍 Ctra. Gral La Esperanza, 70. El Rosario ⏰Abre todos los días de 6:00 a 17:00 (excepto los lunes) ojo que el horario de Google está mal ☎️ 663283832 🙆🏼♂️¿Tú la conocías?🙋🏼♀️ . #carnecabra #bocadillos #bocadillo #guachinche #gastronomiacanaria ♬ sonido original – Jonay&Joana
Pero no es el único bocadillo que triunfa. El local también ofrece una opción de cerdo con mojo, cebolla roja y tomate, que igualmente tiene una disponibilidad limitada y que, según comentan desde el propio establecimiento, “también es un éxito”.
Entre sus particularidades, destaca que no dispone de datáfono, por lo que el pago debe realizarse en efectivo. Se trata de un establecimiento tradicional que lleva 70 años abierto. Como dato curioso, que sorprendió a los creadores de contenido, es la cantidad de ofrendas de flores y velas a San Gregorio, que está por fuera del bar.
El clip concluye con una frase que resume la experiencia: pedir uno de estos bocadillos y “irte directo al Teide”.