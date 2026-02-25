El experto Pedro Oromí da el detalle clave para saber si las langostas de Lanzarote son una plaga: “Hay que mirar si están en fase gregaria”

Tras la alarma generada este martes por la aparición de enjambres de langosta africana en varios puntos de Lanzarote, el catedrático de Zoología de la Universidad de La Laguna (ULL) Pedro Oromí ha arrojado luz sobre el fenómeno.
asegurando que el agotamiento de los insectos tras el largo vuelo y su estado biológico actual son las mejores bazas para descartar una plaga inminente.
Según declaraciones del experto a Televisión Canaria, las características de los ejemplares detectados indican que no estamos ante una plaga devastadora como las de mediados del siglo pasado.
La clave está en el color y el comportamiento
Oromí explicó en Buenos Días Canarias que para evaluar el riesgo real “hay que mirar si están en fase gregaria o individual“. La diferencia es visual: si el insecto presenta un color rojizo o contrastado con negro, se encuentra en su fase más agresiva. Sin embargo, el catedrático sostiene que “seguramente no lo estén”.
“Cuando no vienen en fase gregaria no comen mucho”, aclara Oromí, quien recuerda que estos insectos llegan a las Islas favorecidos por la calima y el viento, pero lo hacen tras un vuelo extenuante. “Muchas llegan agotadas porque es un trayecto muy largo; lo más probable es que su presencia sea algo pasajero y que al poco tiempo mueran todas”.
Sin riesgo de plaga histórica
A pesar de que la FAO ha advertido de movimientos de grupos en el norte de África y de que el Cabildo de Lanzarote mantiene la vigilancia por si se produjeran cópulas, Oromí es tajante: “Desde los años 50 no hay verdaderas plagas de langostas en Canarias y seguramente no la habrá ahora“.
El catedrático insiste en que, aunque son herbívoras y podrían afectar puntualmente a cultivos si llegaran por millones, la situación actual apunta a ejemplares adultos aislados cuyo ciclo de vida en las Islas será muy corto. “Lo más probable es que no sea una verdadera plaga”, concluyó, desinflado así la preocupación por un escenario similar al de 2004 o 1958.
