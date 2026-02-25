Francisco Fabelo, jefe de Medio Ambiente de Lanzarote, sobre las langostas: “Habría que dar cañonazos con lanzallamas si llegan más enjambres”

La gestión de la llegada de la langosta africana a Lanzarote ha entrado en una fase de vigilancia intensiva. Tras los primeros avistamientos masivos, el jefe de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Francisco Fabelo, ha actualizado la situación en Televisión Canaria, aportando claves operativas sobre cómo se combatirá al insecto si la situación escala.
Ni insecticidas ni químicos: fuego
Una de las novedades más destacadas es el método de erradicación en caso de necesidad. Fabelo ha descartado tajantemente el uso de insecticidas debido a la proximidad de los enjambres a la costa, lo que supondría un riesgo medioambiental.
En su lugar, el jefe de Medio Ambiente ha apuntado a una solución más selectiva: “Se recomendaría dar cañonazos con lanzallamas si llegan más enjambres”. Según ha explicado, a estos insectos “no les gusta el fuego” y la actual época de quema de rastrojos en la Isla podría actuar como una barrera natural para mantenerlas alejadas de las zonas sensibles.
Un enjambre de langostas de San Juan a Famara
Los últimos reportes de los agentes de medio ambiente confirman que, por el momento, no se trata de una invasión generalizada, sino de “animales dispersos”. “Se trata de un mismo enjambre“, ha recalcado el jefe de Medio Ambiente insular.
El grueso de los ejemplares se localiza en la franja costera comprendida entre San Juan y Caleta de Famara, aunque algunos individuos aislados han logrado elevarse y alcanzar puntos como Arrecife.
Fabelo ha subrayado que todos los ejemplares detectados son adultos, aunque algunos se encuentran en una fase inicial de su desarrollo.
La prioridad absoluta ahora es la monitorización para descartar dos escenarios críticos:
- Comportamiento reproductivo: Se vigila si los ejemplares muertos tienen la misma morfología y tamaño que los vivos.
- Voracidad en cultivos: “Antes de llegar a los cultivos, habría que ver voracidad en los prados de cereales y trigo”, ha señalado Fabelo. De confirmarse un consumo masivo de vegetales, la competencia pasaría a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias.
El riesgo de las lluvias
A diferencia de otros años, la costa sahariana ha presentado este invierno una humedad inusual, lo que ha favorecido una mayor reproducción en origen.
El peligro para Lanzarote radica en que las previsiones de lluvia para los próximos días en las Islas podrían ofrecer a las langostas las condiciones de humedad que necesitan para iniciar su ciclo reproductivo en suelo canario, el cual sería “el peor de los escenarios”.
El aval científico: “La calima las ayuda, pero llegan agotadas”
Este nuevo análisis del Cabildo complementa las declaraciones ofrecidas anteriormente por el catedrático de Zoología de la ULL, Pedro Oromí, quien ya adelantó que el detalle clave para la tranquilidad de la población reside en la “fase gregaria”.
Oromí insistió en que, si no presentan colores rojizos o negros, los insectos no actuarán como una plaga devastadora.
El experto recordó que, aunque la calima y los vientos del Sáhara han propiciado su llegada, el largo vuelo transoceánico hace que la mayoría de los individuos alcancen las costas canarias en un estado de agotamiento extremo, lo que limita drásticamente su esperanza de vida y su capacidad de daño inmediato.