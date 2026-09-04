El Gobierno de Canarias (CC-PP) respalda la financiación autonómica: 1.337 millones más para la Islas

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabelllo, ha confirmado este viernes el respaldo del ejecutivo regional, conformado por CC y PP, al nuevo sistema de financiación autonómica, que supone 1.337 millones de euros más para las islas.
En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que el Gobierno de Canarias ha enviado a su consejera de Presidencia (CC) en vez de a su consejera de Hacienda (PP), “se deja claro por primera vez” que los recursos vinculados al Régimen Económico y Fiscal (REF) no se mezclan con el resto de la financiación, ha afirmado Cabello tras una reunión del Consejo de Gobierno.
“Pasamos de una financiación inicialmente anunciada de 600 millones de euros a un compromiso de 1.337 millones de euros, 737 millones más”, ha subrayado.
El portavoz ha señalado que “frente a la crispación, el ruido y la bronca política”, el Gobierno de Canarias aporta “sensatez”, así como “un trabajo estructurado, concienzudo y técnico”.
La nueva propuesta del sistema de financiación autonómica planteada por el Gobierno de España es “mucho mejor que la que había, y eso se ha conseguido gracias al trabajo realizado desde Canarias”, ha reivindicado.
“Cuando parece que la bronca política y la confrontación está logrando la parálisis del conjunto del Estado español, Canarias cada día intenta rascar o ir un pasito más lejos”, ha resumido Cabello.
Ha confirmado que el Gobierno de Canarias seguirá con ese “sentido práctico” hasta “el último minuto”.
Cabello ha anunciado además que en el Consejo de Ministros de la próxima semana se va a tratar el denominado “decreto Canarias”, que incluye prorrogar la bonificación del 60 % del IRPF a los residentes de La Palma y movilizar 100 millones de euros para la recuperación económica de esa isla, así como la posibilidad del uso de 600 millones de euros del superávit que tiene la Comunidad Autónoma para políticas estructurales.
El portavoz ha señalado que el lunes habrá una reunión bilateral con el Gobierno de España para seguir avanzando en la reivindicación del ejecutivo canario para la cogestión de los aeropuertos en el archipiélago.