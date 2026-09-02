El PP de Canarias se ‘traga’ la financiación autonómica pactada entre Clavijo y Torres

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder regional del PP, Manuel Domínguez, avaló ayer la posición del Ejecutivo regional sobre el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, pese al rechazo de su partido, y garantizó su apoyo a Fernando Clavijo en las negociaciones.
En declaraciones a los periodistas durante un acto, Domínguez insistió en que el Gobierno canario mantiene “una sola voz” sobre esta cuestión y descartó que las diferencias entre CC y PP estén generando tensiones internas en el cuatripartito. “Cero crispación, cero tensión, cohesión interna en el Gobierno”, expresó el vicepresidente. Manuel Domínguez transmitió que el PP respaldará a Fernando Clavijo para que lleve a cabo “las negociaciones que sean necesarias”, aunque su formación mantiene las reservas sobre el planteamiento del Gobierno de Pedro Sánchez.
Domínguez confirmó que la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), no acudirá a la próxima reunión, este viernes, del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y comentó que, incluso si hubiese estado disponible en esa fecha, tampoco habría asistido: “Mientras yo sea vicepresidente, las negociaciones con el Gobierno de España no las vamos a llevar el Partido Popular o miembros del Partido Popular, porque no nos fiamos de un Gobierno como el de Pedro Sánchez. A Canarias la va a defender el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias es uno, conformado por varios partidos políticos”. Admitió que los aliados pueden conservar sus propias posiciones, pero reiteró que el Ejecutivo autonómico actuará “con una sola voz” y que existe “cohesión interna en el Gobierno: “Esto no es ponernos una máscara ni una careta, somos transparentes. No hay ficción. Al contrario, hay cohesión, para disgusto y desgracia de algunos”.
Acerca del llamado decreto Canarias, cuya aprobación está prevista para el Consejo de Ministros del próximo martes, Manuel Domínguez opinó que llega de manera parcial, porque todavía quedan compromisos pendientes de ejecutar. Manuel Domínguez espera que, una vez aprobado, el Ejecutivo central no vuelva a “cambiar de opinión” y cumpla los acuerdos alcanzados con Canarias.
En otro escenario, Fernando Clavijo aseveró que “todos los compañeros” de su Ejecutivo están conformes con el nuevo sistema de financiación. El presidente del Gobierno canario arguyó que “hace justicia con Canarias” y que “por primera vez en la historia es capaz de separar los recursos del REF” de la financiación autonómica. “Hay muchos más cosas positivas, pero esa es determinante”, celebró. Eso sí, advirtió de que, una vez que pase la criba del CCFF, al que acudirá la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto (CC), ese modelo de financiación autonómica llegará al Congreso “y ahí intervienen los partidos y los grupos políticos”. De manera objetiva, añadió, “el trabajo que se ha hecho por parte del equipo de Hacienda ha sido muy importante y positivo para Canarias”. Reconoció que la denominada agenda canaria no va como les gustaría: “Como en todas las negociaciones, nos vamos dejando parte de lo que queremos. Ahora estamos intentando pulir algunas cositas más a ver si caben y entran. De entrada, lo que va ahí [el martes 8], dados los plazos, es importante para todos”.
Las dos comunidades autónomas del régimen común -excluidas la de Navarra y el País Vasco- gobernadas por el PSOE (Castilla-La Mancha y Asturias) y las del PP votarán en contra de la propuesta de Hacienda para reformar la financiación autonómica, por lo que el Gobierno necesitará a Cataluña (PSC, en minoría) para sacarlo adelante y llevarlo al Consejo de Ministros. Arcadi España las ha convocado para someter a votación el plan pactado bilateralmente con ERC. Esta es la razón principal que esgrimen la mayoría de las regiones para justificar su voto negativo, después de que Hacienda les remitiera hace unas semanas el borrador.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, confirmó en una entrevista con Europa Press su rechazo a ese modelo de financiación autonómica, porque, a su juicio, busca la “supervivencia” de Pedro Sánchez. Considera que un Ejecutivo que está “en fase terminal” no está “habilitado” para aprobarlo.
Curbelo apela al diálogo y a la “defensa conjunta” del Archipiélago
El portavoz de ASG en el Parlamento de Canarias, Casimiro Curbelo, entiende que el acuerdo alcanzado a finales de julio entre los gobiernos autonómico y nacional sobre el nuevo modelo de financiación confirma que “el diálogo, el consenso y la defensa conjunta de los intereses del Archipiélago constituyen el camino más eficaz para lograr avances reales para los ciudadanos”. En tal sentido, anima a conservar esa actitud para culminar los compromisos que “aún permanecen pendientes”. Curbelo valora que se incremente en 1.337 millones de euros los recursos destinados a Canarias y que el Régimen Económico y Fiscal (REF) quede expresamente excluido del sistema de financiación.
A juicio del presidente del Cabildo de La Gomera, el acuerdo constituye un ejemplo de que “cuando se anteponen las necesidades de los ciudadanos a las diferencias partidistas es posible alcanzar entendimientos que mejoran la vida de las personas”. Por ello, insiste en que Canarias debe seguir defendiendo una posición institucional “sólida y unitaria” en todas aquellas cuestiones estratégicas que afectan a su desarrollo. “Lo primero son los ciudadanos y luego los partidos”, proclama Casimiro Curbelo.