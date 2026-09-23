Nira Fierro insta a Manuel Domínguez a que dé la cara y se implique en los “grandes acuerdos de Canarias”

La presidenta del grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, Nira Fierro, emplazó ayer a Manuel Domínguez a implicarse “en los grandes asuntos y en los grandes acuerdos de Canarias” y le pidió que abandone la “estrategia de confrontación” que, a su juicio, mantiene el Ejecutivo autonómico.
En la sesión de control, Fierro denunció una declaración realizada por el vicepresidente la semana pasada, cuando atribuyó a los socialistas la “responsabilidad” por las muertes en el mar. La diputada del PSOE calificó esas palabras de “pasada de frenada”, y decidió utilizar “su mismo lenguaje” para preguntarle por las responsabilidades del Gobierno canario ante distintos problemas sociales.
La diputada socialista señaló al vicepresidente como responsable político, por formar parte del Ejecutivo autonómico, de una serie de indicadores que afectan a los ciudadanos, como la situación de las urgencias del Hospital Universitario de Canarias, donde, según los datos expuestos por Fierro, durante 2025 falleció una persona cada 13 horas, un 20% más que el año anterior. También destacó los datos en dependencia, y recordó que 2.202 personas fallecieron en Canarias durante 2025 mientras permanecían en las listas de espera del sistema.
Además, se refirió a la situación de los jóvenes y la educación, y criticó que unos 20.000 jóvenes tuvieron que regresar en 2025 a vivir con sus padres, lo que supone que dos de cada tres jóvenes permanecen en el hogar familiar. Censuró igualmente el incremento del abandono educativo temprano en Canarias.
En respuesta a las críticas de Nira Fierre, Manuel Domínguez acusó al PSOE de ser “el partido más traidor, mentiroso y traicionero que ha tenido esta tierra”. El vicepresidente replicó: “¿Usted no decía que yo no pintaba nada en el Gobierno? ¿No decía que el Partido Popular y que el vicepresidente no pintaban nada?”.