Nira Fierro exige al PP que respalde los 1.300 millones de euros más para Canarias y deje de “traicionar” los intereses de las islas

La diputada autonómica del PSOE Nira Fierro ha retado este miércoles en el pleno del Parlamento al vicepresidente del Gobierno regional y presidente del PP canario, Manuel Domínguez, a que los diputados canarios del Partido Popular en el Congreso apoyen el nuevo sistema de financiación autonómica, como ha hecho este partido en el ejecutivo canario.
Fierro ha preguntado sobre este asunto a Domínguez en el pleno del Parlamento, en donde el vicepresidente ha acusado al PSOE canario de ser “súbditos” del Gobierno central y ha replicado que no se fía de Pedro Sánchez ni de su gobierno porque el presidente es “traidor y mentiroso”.
La diputada del PSOE ha destacado que la propuesta de financiación autonómica supone 1.300 millones de euros más para Canarias en relación a lo que recibe actualmente, un acuerdo al que se ha llegado por la negociación con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y con Coalición Canaria, de la que ha estado ausente el PP de Canarias y Manuel Domínguez, como ocurrió en el caso del reparto de los menores inmigrantes, ha denunciado.
“Demuestre su compromiso con Canarias votando sí a este sistema de financiación autonómica, exija a los diputados del Partido Popular en el Congreso que voten a favor de 1.300 millones de euros más para Canarias”, ha demandado Fierro, quien reprochó que se haya normalizado que los miembros del PP “estén ahí para calentar el sillón” y que hayan “traicionado” a Canarias durante toda esta legislatura.
Manuel Domínguez respondió que Canarias ya está mejor financiada porque no se dedica el dinero “para las juergas del Tito Berni o para comprar mascarillas falsas” y agregó que no se fía de Pedro Sánchez, al que llamó “traidor y mentiroso”.
El Gobierno de España “no ha puesto ni va a poner” los 100 millones de euros para la isla de La Palma, ni los 43 millones de euros en vivienda ni los 42 millones en empleo.
Domínguez cuestionó que el PSOE apoyara la propuesta inicial de la financiación autonómica, que suponía 600 millones de euros más, y también la propuesta final de 1.300 millones, por lo que actúan como “súbditos” del ejecutivo de Pedro Sánchez.