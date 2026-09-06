Torres: “El PP de Canarias ha vuelto a traicionar a los canarios por orden de Feijóo”

Es un miembro clave dentro del Gobierno de España, no en balde se le ha encomendado la gestión estatal de la crisis actual en Ceuta, designación avalada por su labor al frente del Ejecutivo canario en circunstancias similares, como él mismo reconoce. Además, su departamento está llevando a cabo enormes avances para cerrar de una vez las heridas abiertas por la represión franquista en tantas familias españolas que al fin han podido recuperar los restos de sus seres queridos. Pero en estos tiempos convulsos para una política nacional donde se ha impuesto el denuesto y la propaganda sobre el respeto al rival y el sentido de servicio público, Ángel Víctor Torres destaca por evitar el insulto y la descalificación gratuita a sus adversarios políticos, así como su capacidad a la hora de llegar a acuerdos. Y el mejor ejemplo es el reciente pacto alcanzado con su máximo rival en las Islas, Coalición Canaria, para que nuestra Comunidad Autónoma obtenga la mejor financiación de su historia, siempre que así lo valide el Congreso de los Diputados.
–El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado un reparto de fondos que concede a Canarias 1.300 millones adicionales al año que además podrán ser destinados donde considere necesario el Gobierno regional. Usted que conoce sobradamente lo que es gobernar las Islas, ¿hasta qué punto puede suponer un salto de calidad para la economía del Archipiélago?
“Indudablemente, supondrá una inyección extraordinaria de fondos para invertir en educación, emergencias, sanidad, infraestructuras… Y por tanto, como vicepresidente de este Consejo de Política Fiscal y Financiera, he participado en la actualización de una financiación autonómica que estaba pendiente desde hace 18 años,y por eso no se entiende que el Partido Popular no haya estado ahí tras tanto tiempo transcurrido…
–Ahora iremos con ese papel del PP, pero además el próximo martes se aprobará en el Consejo de Ministros que Canarias podrá al fin disponer de los 600 millones de superávit. ¿No le parece que era de justicia, dado que esta Comunidad Autónoma es de las que había cumplido financieramente?
“Sí. Sin duda. Por tanto el gobierno de España responde a una petición del de Canarias, y por eso entiendo que será clave también para todos esos temas de los que le hablaba antes. Por eso también me alegra estar en ese Consejo de Ministros que aprobará la disponibilidad de esos 600 millones”.
–¿Cómo valora el hecho de que el PP canario mantenga su oposición a la nueva financiación autonómica pese a que hasta el propio presidente Clavijo haya reconocido la bonanza de la misma?
“El Partido Popular de Canarias vuelve a demostrar bajo quién está, bajo las órdenes de Feijóo. Y por eso en vez de ayudar a Canarias vuelven a adoptar una posición sumisa y traiciona los principios de bienestar y progreso de los canarios y las canarias, que no deben olvidarlo. Ya pasó con motivo de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, cuando los diputados del PP de Canarias votaron en contra de que esos niños y niñas pudieran ser trasladados a territorio peninsular, lo que sin duda fue una traición a sus conciencias, y ahora hasta se inventaron una triquiñuela increíble como es que la consejera de Hacienda del PP estaba de vacaciones. Si esa consejera está de vacaciones, hay otros miembros del PP en el Gobierno de Canarias, empezando por el propio Manolo Domínguez pero también Poli Díaz, Jessica de León y Mariano Hernández Zapata. Pero todo el PP de Canarias le da la espalda para no molestar a Feijóo. Cuando escucho a Domínguez decir que no se creen las promesas de Sánchez en realidad deja en mal lugar a Coalición Canaria, y particularmente a la consejera de Presidencia, que es la que ha tenido que acudir en su lugar. La conclusión es que hay quienes defendemos más a Canarias estando en el Gobierno de Espàña y en la oposición en Canarias, que quienes ostentan cargos políticos en el Gobierno de las Islas. Muchísimo más. Porque están entregados a su partido y traicionan a nuestra tierra”.
-Usted ha sido presidente de Canarias, así que sabe de lo que le hablo. Si su consejera de Hacienda se negase a cumplir su orden de aceptar dicho acuerdo con el Gobierno central, aunque fuera de otro partido, ¿seguiría en el cargo?
“Ya fui claro al respecto. Hubiera tomado otras decisiones de las adoptadas por el actual presidente de Canarias cuando la citada modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. No era yo sino el propio presidente actual quien, con razón, decía que era el asunto más importante en la política canaria. Pero su socio votó en contra, y yo habría tomado decisiciones inmediatas. Por supuesto, no seguiría donde está estando yo en el poder en Canarias. Es que la decisión de este Consejo de Política Fiscal y Financiera es la más importante en prácticamente 20 años, y el PP vuelve a borrarse, vuelve a darle la espalda a Canarias. Traicionan a nuestra tierra. Sé lo que habría hecho, sin duda”.
-Sea como fuere, este acuerdo debe ser refrendado por el Congreso de los Diputados. ¿Es optimista?
“Soy optimista por el trabajo que ya hicimos desde el Gobierno de España con otros grupos políticos. Pero, ¿volverán los diputados del PP de Canarias a traicionar sus conciencias y sus principios porque ellos sabían que era mejor derivar a los menores migrantes no acompañados? Como saben perfectamente ahora que no se puede renunciar a contar con 1.300 millones de euros más cada año para Canarias. Sinceramente: los políticos somos lo que somos cuando tenemos que votar, especialmente cuando hay que hacerlo sobre asuntos tan trascendentales como estos. Así que entiendo que la sociedad canaria tiene que estar muy pendiente de lo que van a votar ese día los diputados canarios, y si el PP vuelve a traicionarlos tendrán que tomar buena nota de ello”.
-Centrémonos un poco en la política nacional. No sé si felicitarle por la confianza depositada en usted para comandar la respuesta estatal a la crisis en Ceuta o compadecerle por la dificultad que acarrea tal designación. ¿Cómo lo vive?
“Lo primero es recordar que se trata de una decisión tomada por el presidente, y entiendo que ha pesado en la misma el hecho de que me he tenido que enfrentar durante los últimos años a circunstancias inéditas como el primer caso de Covid en España en febrero del 20, la erupción del volcán en La Palma… Como también durante la actual legislatura se nos encomendó, y creo que con buenos resultados, coordinar la respuesta estatal a los efectos de la terrible DANA que tuvo lugar en Valencia. Por tanto, le puedo decir que no es nada fácil. Es un trabajo que, en fin, es mucho más sencillo representar a España en la final de la Copa del Mundo de Fútbol que afrontar lo que está pasando en Ceuta. Pero hago las cosas como siempre, afrontando el reto y teniendo presente que, cuando realmente se conoce la capacidad de un político, es a la hora de dificultades tan adversas. Pero quiero trasladar lo siguiente: Pronto se recuperará en Ceuta la normalidad existente antes del pasado 20 de julio. Y puedo adelantarle que durante este mismo fin de semana hemos llevado a cabo un trabajo intensivo, incluso con la Autoridad Portuaria de Ceuta en contra, para levantar casetas y crear miles de plazas de una manera absolutamente extraordinaria, y que hará que, espero sea cuanto antes, dejemos de ver a personas durmiendo en la playa del Trampolín o en las aceras del Barrio del Príncipe. Hay que atender a los migrantes, comprobar qué derechos les asisten y cuáles no para proceder en caso de que les corresponda obtener una cobertura jurídica o no”.
–¿Hay entendimiento entre el Gobierno central y las autoridades locales ceutíes?
“Ya lo he dicho. Prefiero alejarme de cualquier polémica política, al menos hasta que la situación se normalice. No le puedo negar que hay cuestiones que no me han gustado, y entiendo que no hay dudas de que desde el Gobierno de España estamos tendiendo la mano para acceder a los espacios disponibles teniendo en cuenta siempre las necesidades de esta ciudad autónoma. Habían espacios militares que podríamos haber utilizado, pero las autoridades de Ceuta, su presidente Vivas, aseguraron que ello iba a causar un conflicto ciudadano pese a que en el año 21 sí se pudo recurrir a los mismos, cuando es obvio que estamos en una situación peor que la de entonces. Aún así hemos propuesto -y en algún caso logrado espacios alternativos-, como son parcelas del puerto. Los trabajos en tal sentido han avanzado notablemente este fin de semana para lograr nuestro objetivo fundamental: que estas personas se encuentren en espacios donde puedan ser filiados y, en su caso, ser devueltos si no pueden seguir en España”.
–Si se mira con distancia, es lógico asociar lo que ha pasado en Ceuta con la pugna eterna de controlar el Estrecho de Gibraltar. ¿Sospechan de que potencias extranjeras aparentemente ajenas al conflicto tengan relación con los hechos en represalia por la valiente repulsa del Gobierno de España al genocidio cometido por el de Israel en Gaza?
“Hay una vertiente geopolítica indudable. Nada más tener lugar la entrada de unas 70.000 personas en Ceuta, de manera inmediata Donald Trump se manifestó al respecto, como también lo hizo el Gobierno de Israel. Pedro Sánchez ha sido un estadista valiente al ser el primero, que no el único porque luego se sumaron otros, en denunciar el genocidio acaecido en la Franja de Gaza. Fue el primero. Y sí, es verdad que hay una ola reaccionaria que desea la caída del Gobierno progresista de coalición, pero nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos humanos y, lógicamente, también la justicia social”.
–¿Cómo valora que partidos como el PP y Vox estén utilizando una crisis de estas características para la lucha partidista?
“Lo tengo que denunciar. Siempre aprendí, desde que empecé en política allá por el año 91, que ante una emergencia debemos aparcar los debates partidistas. Con la pandemia, con el volcán, con la DANA… Hay que construir con la oposición, esté uno en el Gobierno de Canarias o en el de España, que luego siempre hay tiempo para el análisis político. Y el PP instrumentaliza absolutamente todo. En cuanto a Vox, han llegado a reconocer que todo lo hacen para lograr derribar al Gobierno. No para apoyar a Ceuta, no, sino para hacer caer al Gobierno. Y el PP ha pasado a ser una derecha ultra exactamente igual, porque no les interesan los ceutíes. Si les preocupasen, hubieran votado a favor de la modificación del ya citado artículo 35 para aliviar la presión migratoria entonces, como les pidió incluso Vivas. Pero votaron en contra y dieron la espalda a los menores no acompañados de Ceuta. Es que entonces le dieron la espalda a Ceuta y a su gobierno local. Solo tienen una obsesión: tumbar al Gobierno de Sánchez. Pero nosotros vamos llegar hasta el final. Con trabajo y con esfuerzo. Y luego decidirán los ciudadanos”.
–Hay señales muy preocupantes como es el hecho de que, esta misma semana, los antidisturbios tuvieron que repeler a neofascistas violentos que se congregaron frente a las puertas del Congreso con lemas franquistas y cánticos como el Cara el sol justo después de unas manifestaciones que se suponían eran en favor de Ceuta. ¿Le preocupa?
“Es lamentable porque España sufrió 40 años de dictadura de falta de libertades, de retrocesos, de dictadura, de represión a la mujer y a los trabajadores… Parece mentira que haya quien lo añore. Se llama FASCISMO, con letras mayúsculas. Y existe, pero la violencia nunca es un camino, por mucho que algunos crean que a través de la violencia y el insulto, que de atacar al presidente y a los ministros alcanzarán el poder, pero será un poder envenenado porque habrán sembrado vientos y recogerán tempestades de violencia. Lo que vivimos en Madrid es inaceptable en una democracia sólida y modélica como la española. Nosotros vamos a ser un dique de contención, sin duda”.
–Con su labor en Memoria Democrática, numerosos españoles recobran restos de sus seres queridos represaliados por el franquismo. ¿Está orgulloso?
“Es tremendo llamar al nieto o la nieta de una persona ejecutada en el 36 o en el 37 y decirle que ya podemos entregarle los restos, y escuchar sus lágrimas. Y nos dan las gracias porque han pasado toda su vida esperando”.
“Veo estrambótico proteger el monumento a Franco en Santa Cruz”
“Todos tenemos el derecho a enterrar a nuestros seres queridos. Ahora tenemos democracia y libertad, y hay que defenderlas. Poder votar, opinar libremente… He vivido momentos inolvidables al entregar restos de represaliados a familiares que te diicen que al fin pueden morir en paz. Este país no se merece volver a vivir 40 años como esos. Hay que trabajar por la reparación, la convivencia y la dignidad. Me asombra que representantes políticos que llegan al cargo gracias a las urnas luego rechacen lugares de memoria como ocurre en la Comunidad de Madrid. Como encuentro estrambótico que se proteja, y estoy hablando del monumento a Franco en Santa Cruz, una exaltación de la dictadura. No tiene ningún sentido”. Son palabras de Ángel Víctor Torres, sin duda alguien muy sensible con el espíritu democrático y con el drama migratorio, del que afirma: “Lo grave son los 140 muertos en Ceuta como las decenas de desaparecidos en el cayuco”. Sobre si será candidato a la Presidencia de Canarias en 2027, lo tiene igual de claro: “Si los compañeros quieren y la salud acompaña, como lo está haciendo, así será”.