“Este es el momento más estable de La Laguna en los últimos 20 años”

Fran Hernández es secretario general de Coalición Canaria en La Laguna, de cuyo ayuntamiento también es concejal de las áreas de Servicios Municipales y Participación Ciudadana, en el marco del pacto de gobierno cerrado con el PSOE en diciembre de 2023, que valora que ha dado “muchísimo” al municipio. “Es el momento más estable de La Laguna en los últimos 20 años”, enfatiza. Además, recientemente, la asamblea local de CC lo eligió de nuevo como candidato a la Alcaldía lagunera para las próximas elecciones de 2027, en las que “aspiramos a liderar el municipio”.
-¿Qué balance hace de estos más de años de mandato con el PSOE en La Laguna?
“Si tuviéramos ahora mismo que valorar este pacto de gobierno, sin duda alguna es muy positivo. Creo que el hecho de que dos formaciones políticas ganadoras de las elecciones conformen este pacto buscando la estabilidad y siempre poniendo en el centro el bienestar de los laguneros y laguneras, con altura política, pues ha dado muchísimo al municipio. Yo diría, incluso, que es el momento más estable de La Laguna en los últimos 20 años. Porque hemos alejado la bronca y el desencuentro político para encontrar el avance y el impulso de diferentes proyectos”.
-Vuelve a ser el candidato de CC en La Laguna para 2027, ¿cree que CC puede recuperar la Alcaldía?
“Coalición Canaria creo que ha garantizado en el actual gobierno un trabajo serio y riguroso, pero lo ha hecho siempre de manera histórica. Nosotros, por supuesto, aspiramos a liderar el municipio y esperamos contar con el apoyo de los laguneros y laguneras. CC no ofrece solamente un proyecto para La Laguna en su conjunto, sino 81, uno por cada pueblo o barrio de nuestro municipio”.
-¿Qué propuestas va a llevar en su programa para recuperar la confianza de los laguneros?
“Creo que tenemos que dividirlo en dos bloques fundamentales. Por un lado, los grandes problemas que afectan al municipio con carácter general y que trascienden el ámbito de La Laguna, como puede ser en materia de vivienda o movilidad, donde me gustaría poner en valor el trabajo que viene haciendo el Gobierno de Canarias y el Cabildo. Y, por otro lado, vamos a intensificar la escucha activa con los sectores, con La Laguna Te Necesita. Queremos ir de la mano de ellos para buscar las soluciones a los grandes problemas. Y luego, por supuesto, que todos los pueblos y barrios tengan dotaciones equilibradas”.
-De cara a ese 2027, ¿estaría dispuesto a repetir el actual pacto o exploraría otras alternativas?
“El pacto que tiene CC es con el municipio y con los laguneros y laguneras. Desde esa perspectiva, reconocer, por supuesto, que el pacto actual ha ido muy bien. Es un pacto que, como decía, ha traído muchísimas cosas buenas a La Laguna y CC siempre está por dar estabilidad a las instituciones. Así que cuando la ciudadanía decida introducir su voto y tengamos la aritmética para generar las alianzas, el criterio que vamos a tener es el de la estabilidad y el de conformar un proyecto político donde estén en el centro los laguneros y laguneras”.
-De las áreas que gestiona en el ayuntamiento, ¿qué mejoras destacaría que se han logrado en la de Servicios Municipales en lo que va de mandato?
“Creo que ha habido una gestión principalmente basada en el avance en sostenibilidad. La Laguna quiere ser un municipio más sostenible y los servicios básicos han sido fundamentales en esta estrategia. Por ejemplo, en alumbrado público podemos decir a día de hoy, con total orgullo, que somos el municipio de Canarias que más puntos LED tiene. En materia de parques y jardines, somos Ciudad arbórea del mundo, una distinción que otorga la Unesco y que tan solo tienen 23 ciudades de toda España y somos la única en Canarias. O también en el servicio de limpieza y recogida de residuos, donde hemos subido de manera notable en el ranking de municipios en materia de reciclaje”.
-El pleno aprobó de forma inicial, en noviembre de 2025, la nueva ordenanza de participación ciudadana, ¿en qué punto se encuentra?
“El reglamento de participación ciudadana prácticamente ya está concluido, está en el análisis de todas las alegaciones y la intención es que vaya de la mano de la modificación del reglamento orgánico municipal para que no haya contradicciones, que es en lo que estamos trabajando con todas las formaciones políticas para llegar a consenso. La idea es que podamos presentar ambos reglamentos en las próximas sesiones plenarias en cuanto se finalicen”.
-¿Se podrá contar de aquí al verano con la nueva ordenanza?
“Sí, sin ninguna duda”.
-Aunque el PP ha denunciado en estos días que el borrador de la modificación del reglamento del pleno reduce la participación ciudadana. ¿Es así?
“El talante político de La Laguna siempre ha sido desde la participación ciudadana, y no solamente se va a garantizar, sino que se va a reforzar. Estamos en ese proceso de conformación del borrador donde las diferentes formaciones políticas están haciendo aportaciones, ni siquiera está en exposición pública y no entiendo cómo el PP tiene la osadía de salir para contaminar y distorsionar y, sobre todo, mentir en algo tan vital para La Laguna”.
-En cuanto Movilidad, ¿apoya que el tranvía llegue hasta el aeropuerto del Norte?
“Nosotros hemos apostado de manera histórica por él, porque hay que conectar el aeropuerto con la ciudad. Eso es importantísimo. Y, ya lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, apostamos por ese trazado que menos afección tenía, que es el que va junto la TF-5”.
-Y respecto al Comercio, en los últimos meses se está viendo el cierre de varios pequeños negocios en el casco, ¿qué se puede hacer para evitar que esto siga sucediendo?
“Esto no solamente pasa en el casco y La Laguna, eso hay que dejarlo claro. Yo creo que estamos ante un cambio social. Desde la administración local, lo que estamos haciendo es ayudando a las zonas que más lo necesitan, pero esto es un tema también de conciencia ciudadana. Vamos a hacer un plan de modernización y de formación a los comerciantes que les permita abrirse al campo de venta online. Y vamos a poner sobre la mesa todas las medidas para que el impacto sea el menor posible”.