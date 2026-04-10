Tenerife activa un sistema de drones para la vigilancia de sus espacios naturales

Tenerife despliega un total de 14 drones para reforzar la protección y vigilancia del medio natural de la Isla. El Cabildo presentó ayer, desde el Malpaís de Güímar, los ocho nuevos drones adquiridos recientemente (siete destinados a agentes de Medio Ambiente y uno de altas capacidades para la Unidad de Incendios Forestales) que elevan a 14 el total de unidades operativas por el Cabildo, reforzando así su capacidad de respuesta ante incidencias en el entorno natural.
Esta actuación, indicaron, se enmarca en la estrategia de modernización de los recursos técnicos de las Unidades de Agentes de Medio Ambiente y de Incendios Forestales, que desarrollan labores de vigilancia, control y seguimiento en zonas de especial complejidad orográfica y difícil acceso.
Según explicaron desde el Cabildo, los nuevos equipos permiten un despliegue rápido y eficiente, especialmente en el caso de los drones ligeros, que facilitan la inspección inmediata ante posibles infracciones o situaciones de riesgo.
Por su parte, el dron destinado a incendios incorpora tecnología avanzada con hasta 45 minutos de autonomía, cámara térmica y telémetro láser, herramientas clave para la prevención, seguimiento y extinción de incendios forestales.
Además de las tareas de vigilancia, estos dispositivos permitirán reforzar actuaciones como el control de vertidos, la detección de construcciones ilegales, la investigación de causas de incendios y la realización de levantamientos topográficos, gracias a la obtención de información visual y térmica en tiempo real.
Asimismo, el Cabildo informó de que ha acompañado esta inversión con una “firme apuesta” por la capacitación del personal, formando ya a 21 pilotos entre técnicos y agentes, que operan bajo los estándares de seguridad exigidos por la normativa vigente.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que “la incorporación de esta tecnología supone un salto cualitativo en la forma en la que protegemos nuestro territorio, permitiéndonos actuar con mayor rapidez, precisión y seguridad, especialmente en zonas donde el acceso por tierra es complicado”.
Mientras, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, subrayó que “seguimos avanzando en la modernización de los medios al servicio de la protección ambiental, incorporando herramientas que mejoran la capacidad de vigilancia y prevención en todo el territorio insular, especialmente en los espacios naturales más sensibles”.
Por su parte, el director insular de Medio Natural, Pedro Millán, destacó el impacto operativo de esta tecnología: “Los drones nos permiten llegar donde antes era muy difícil o incluso imposible, optimizando los recursos y mejorando la toma de decisiones en tiempo real, tanto en labores de inspección como en emergencias”.
Desde el Cabildo pusieron en valor que, con esta iniciativa, se consolida su “compromiso” con la protección del medio natural, incorporando herramientas innovadoras que mejoran la eficacia operativa y garantizan una respuesta más segura y coordinada ante los desafíos ambientales de Tenerife.
Agentes
En esta línea de refuerzo de la protección del medio natural, cabe recordar que esta misma semana el Cabildo también anunció la incorporación de 20 nuevos agentes de Medio Ambiente, mejorando así la vigilancia, el control y la conservación del entorno natural de la Isla.
Estos agentes desempeñan un papel “fundamental” como policía administrativa y judicial en el ámbito medioambiental y constituyen el eslabón más cercano en la conservación de la naturaleza insular, explicaron. Así, su labor resulta clave tanto en la gestión de los espacios naturales protegidos como en la respuesta ante emergencias, incluyendo incendios forestales, nevadas, inundaciones o rescates, donde actúan como mandos intermedios en los operativos.
Uno de los principales ámbitos de actuación es el Parque Nacional del Teide, donde la plantilla de agentes se incrementa de dos a once efectivos, lo que permite mejorar la vigilancia y el seguimiento ambiental del parque, incrementando la capacidad de respuesta y la presencia sobre el terreno.
Asimismo, estas incorporaciones permiten realizar un reparto más homogéneo de los efectivos en toda la Isla, reforzando la presencia en diferentes zonas y mejorando la capacidad de actuación ante distintas situaciones, incluidas emergencias en el medio natural.