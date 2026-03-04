La Guardia Civil intercepta dos drones en El Médano: la imprudencia que puede costar hasta 225.000 euros

El Equipo Pegaso de la Guardia Civil, perteneciente a la Sección Fiscal y Fronteras del Aeropuerto Tenerife Sur, ha interpuesto sendas denuncias contra dos varones por un uso negligente de aeronaves no tripuladas. Los hechos ocurrieron en la Bahía de El Médano, una zona de máxima sensibilidad debido a su proximidad con las pistas de aterrizaje y despegue del aeródromo sureño.
Los implicados, residentes en Reino Unido y Barcelona, fueron sorprendidos mientras pilotaban sus drones en espacio aéreo controlado sin haber solicitado ningún tipo de coordinación con los controladores aéreos ni con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
Un vuelo ilegal sobre espacio protegido
La intervención de la Guardia Civil no solo se centró en la seguridad aérea. Los agentes comprobaron que los drones sobrevolaron la Reserva Natural Especial de Montaña Roja, un espacio de alto valor ecológico donde el vuelo de cualquier aeronave está estrictamente prohibido sin la autorización previa del Cabildo de Tenerife.
Además de carecer de los permisos medioambientales, los pilotos cometieron varias infracciones técnicas:
- Falta de registro: No figuraban como operadores oficiales en AESA.
- Aeronaves sin identificar: Los drones no portaban el número de operador obligatorio.
- Incumplimiento de seguridad: Operaban en entorno urbano sin comunicar la actividad al Ministerio del Interior.
Sanciones de hasta 225.000 euros
La gravedad de estas infracciones administrativas, al tratarse de vuelos no comerciales en zonas restringidas, conlleva una respuesta económica contundente. Según la Ley de Seguridad Aérea vigente, las sanciones para operadores recreativos por este tipo de imprudencias pueden oscilar entre los 60 y los 225.000 euros por cada una de las infracciones constatadas.
Esta actuación de la Guardia Civil subraya la vigilancia extrema sobre el uso de drones en el Sur de Tenerife, donde el ocio no puede comprometer la seguridad de los miles de pasajeros que transitan diariamente por el aeropuerto.