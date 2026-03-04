El falso club social de Fañabé Plaza que escondía un oscuro secreto para turistas tras sus paredes

La Policía Nacional ha desarticulado una compleja red de narcotráfico que operaba en pleno corazón turístico del Sur de Tenerife. Bajo la apariencia de una asociación cannábica legal y sin ánimo de lucro, un local del Centro Comercial Fañabé Plaza funcionaba en realidad como un punto de venta masivo de sustancias estupefacientes, destinado principalmente a captar a los turistas que transitan por la zona de Adeje.
La investigación, que arrancó el pasado mes de enero, nació de la voz de alarma dada por los propios comerciantes del centro comercial. Las quejas por la actividad sospechosa en los alrededores de estas asociaciones motivaron un despliegue de vigilancia que ha culminado en un golpe definitivo contra el tráfico de drogas en la comarca.
Operativo de asalto y hallazgo del ‘indoor’
El pasado 12 de febrero, la operación alcanzó su fase crítica con dos entradas y registros simultáneos. Los agentes no solo intervinieron en el local comercial, sino que localizaron una vivienda utilizada como plantación ‘indoor’, donde se cultivaba y procesaba la droga antes de ser trasladada al club.
En el registro fue clave la participación de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Local de Adeje, cuyos perros adiestrados localizaron escondites de dinero y droga que habrían pasado desapercibidos. La inspección administrativa posterior confirmó múltiples irregularidades que han servido de base para el precinto judicial del local.
Testaferros y un botín de lujo
El análisis de la documentación intervenida reveló una estrategia de ocultación profesional: los verdaderos responsables utilizaban testaferros para figurar en la gestión oficial del club, intentando así eludir su responsabilidad penal.
El balance final de la operación se ha saldado con cinco personas detenidas y la incautación de un arsenal de sustancias:
- Más de 2 kilos de marihuana y diversas variantes de hachís (polen y rosín).
- 81 plantas en producción y material de cultivo de alta tecnología.
- Productos alimenticios con THC, una modalidad peligrosa por su fácil distribución entre visitantes.
- 2.825 euros en efectivo y un reloj de lujo valorado en 12.000 euros, presuntamente obtenido mediante el blanqueo de los beneficios ilícitos.
Sexto local clausurado en el Sur
Con esta intervención, ya son seis los establecimientos clausurados por orden judicial desde el pasado mes de octubre en esta zona de la isla. La Policía Nacional reafirma así su compromiso de tolerancia cero con los locales que utilizan la cobertura de “club social” para realizar actividades delictivas, protegiendo la imagen de seguridad y calidad del destino turístico tinerfeño.