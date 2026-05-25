El Gobierno de España asumirá la demolición forzosa del club del Charco de la Arena en Punta del Hidalgo

El Ayuntamiento de La Laguna, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España han definido en Madrid la estrategia para recuperar el espacio natural de la costa de Punta del Hidalgo. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ejecutará directamente la demolición forzosa del club edificado a mediados de los años 60 si la Sociedad Charco de la Arena no cumple la sentencia dictada por la Audiencia Nacional.
En este encuentro técnico participaron el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro; el director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta; el senador José Antonio Valbuena, y la directora de los Servicios Jurídicos municipales, Antonia Barrios.
Intervención directa
El Ministerio para la Transición Ecológica descartó la firma de convenios interadministrativos adicionales para evitar dilaciones en la reversión del suelo al dominio público. El secretario de Estado de Medio Ambiente manifestó la voluntad del Ejecutivo central de liberar el espacio litoral para el uso general de la ciudadanía y no para fines privativos.
La administración estatal justificó esta vía de actuación amparándose en la experiencia previa de la que dispone el Ministerio en intervenciones similares en el dominio público marítimo-terrestre de todo el territorio nacional. Además, el Gobierno de España señaló que esta medida tendrá un carácter disuasorio ante otras antiguas concesiones costeras que se encuentren en situaciones análogas dentro del litoral español.
Renaturalización de la costa de La Laguna
El alcalde de La Laguna agradeció la determinación del Gobierno de España para materializar la recuperación del entorno del Charco de la Arena. Luis Yeray Gutiérrez confirmó que el secretario de Estado y la directora general de la Costa y el Mar han ratificado su apoyo al cumplimiento de esta demanda del municipio.
El Ayuntamiento de La Laguna y el Gobierno de Canarias remitirán formalmente al Ministerio los proyectos de intervención planificados para la franja marítima afectada. Estas acciones contemplan la recuperación del Camino de la Costa (Camino de San Juanito) y las medidas de la agenda urbana local. Los planes técnicos prevén un proceso de renaturalización para reintegrar la zona costera a su estado original.
Una sentencia en firme desde la Audiencia Nacional
Por su parte, el director general de Costas de Canarias, Antonio Acosta, subrayó la importancia de la coordinación entre las tres administraciones para fijar el procedimiento administrativo. Acosta recordó que, aunque el expediente continúa abierto, el proceso se fundamenta en una sentencia judicial en firme de la Audiencia Nacional.
La resolución judicial obliga a la Sociedad Charco de la Arena a derribar la edificación levantada en la década de los 60. Aquella infraestructura se construyó al amparo de una antigua concesión ministerial que permitía la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para la explotación de un bar restaurante y la adecuación de una charca natural como piscina. La sentencia dictamina que la entidad mercantil debe costear la demolición y restaurar el entorno natural afectado.