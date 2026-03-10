La Laguna recupera el uso público del charco de La Arena 60 años después

La Laguna recuperará el uso público del charco de La Arena, en Punta del Hidalgo, después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por la Sociedad Recreativa Piscina del Charco de la Arena (que gestiona esta zona de baño para uso privado desde 1964) con el objetivo de lograr la prórroga de la concesión, según se recoge en la providencia del Supremo.
En concreto, el recurso de la sociedad era contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de febrero de 2025, que desestimó el recurso contencioso-administrativo previo que dicha sociedad había interpuesto contra la resolución del 8 de marzo de 2021 de la Dirección General de la Costa y del Mar por la que se le denegó la prórroga de la concesión otorgada en 1964 y le ordenaba también a la demolición de las instalaciones. Una concesión que le autorizaba a la ocupación de 810 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre con destino a la construcción de un bar restaurante y al acondicionamiento de una charca natural para piscina.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó ayer que esta resolución del Supremo “da la razón” al Ayuntamiento “en su lucha por recuperar la costa de Punta del Hidalgo”. “Esto significa el fin de la concesión al Charco de La Arena, el derribo de las instalaciones de este club privado y la restitución del orden natural”, explicó.
Luis Yeray Gutiérrez valoró que se trata de “una gran noticia” porque “supone devolver el litoral a los punteros y terminar con una situación que era a todas luces insostenible. La Sociedad Charco de la Arena surgió en los años 60 en unas circunstancias históricas muy determinadas, que hace tiempo que ya no se dan, y así lo ha entendido el Supremo”.
Y enfatizó que se trata de una resolución “en firme”, ante la que no cabe recurso, “por lo que se da un paso decisivo en la recuperación medioambiental de nuestro litoral”. “Con ello cumplimos con el compromiso que desde el pleno de la Corporación local adquirimos en su día con los vecinos y vecinas de Punta del Hidalgo”, recordó.
A partir de este momento, se inicia el procedimiento administrativo para la recuperación del dominio público marítimo-terrestre del espacio, la retirada de las instalaciones existentes y la restauración ambiental del entorno. “El Ayuntamiento colaborará estrechamente con Costas en el inicio del expediente de recuperación, en la orden de demolición y en la ejecución de las actuaciones necesarias para devolver este espacio a la ciudadanía”, afirmó el regidor local.
Así, la demolición de las instalaciones elimina riesgos y permite restaurar un entorno de alto valor natural, ya que las estructuras de la zona están deterioradas y suponen un impacto sobre la charca natural.
Recuperación del litoral
El alcalde enfatizó que esta decisión judicial refuerza la estrategia municipal de protección del litoral y se alinea con el proyecto de recuperación integral de la costa de Punta del Hidalgo, actualmente en fase de búsqueda de financiación. “La recuperación del charco de La Arena constituye un paso decisivo hacia un litoral más natural, más seguro, más accesible y más coherente con los valores ambientales que definen a nuestro municipio”, indicó.
En este sentido, la firmeza de esta resolución “nos permite avanzar con determinación en la restauración de un espacio que pertenece a todos y que, tras décadas de ocupación, podrá ser recuperado para el disfrute de la ciudadanía y para la preservación de nuestro patrimonio natural”.