El Ayuntamiento de Tacoronte ha presentado el cartel anunciador y programa de actos 2026 en honor a Santa Catalina Mártir de Alejandría, patrona de la ciudad. El acto contó con la presencia de la alcaldesa, Sandra Izquierdo; la concejal de Fiestas y Participación Ciudadana, Noemí García; el segundo teniente de alcalde, José Caro, y el párroco de Santa Catalina, Elisuán Delgado.
La oferta de actividades de esta edición comienza mañana, día 19, y se desarrollará hasta el 25 de noviembre en el céntrico entorno parroquial de Santa Catalina, con iniciativas para todas las edades y diferentes acciones de culto en honor a la venerada imagen, protagonista de este nuevo cartel festivo.
El programa se pondrá en marcha con la feria infantil CocoAventura, dirigida a los escolares de los centros educativos del municipio. Durante la tarde tendrá lugar una visita de la Residencia Quesada Sánchez al templo parroquial, un taller posterior de iniciación a la cata de vinos, mientras que a las 18.00 horas en la Casa de la Cultura se presentará el libro El Gabinete Casilda de Tacoronte, de Enrique Acosta, seguido del tradicional torneo de bola canaria, el XXIII Encuentro de Jóvenes Solistas y Parranda Chedey, y una verbena.
El sábado se desarrollará la III Marcha contra la violencia hacia las Mujeres, actividades infantiles y una pasarela participativa en la plaza de Santa Catalina. El espectáculo Academia de Arte Doña Carmita 1926, del Colectivo Abora Cultural, y la cuarta edición de Santacata completan la jornada con Los Vándalos y Javier Ojeda como broche final.
El domingo estará dedicado al público familiar, con la IV Muestra de Artesanía Local y una de coches clásicos. La Agrupación Musical Santa Cecilia ofrecerá un concierto a partir de las 12.00, seguido de un homenaje a doña Conchita Izquierdo y Toño Hernández, excapitán del Club Deportivo Tenerife, y una muestra gastronómica. La jornada se completa con Princesa-Tributo a Joaquín Sabina y el espectáculo Soy Indiano, del grupo Troveros de Asieta.
Uno de los platos principales de la edición llegará el martes 24 a las 21.00 horas, con la Gran Noche del Humor, protagonizada por Abubukaka, el Grupo Coverama y el Grupo Volcánika. Para el miércoles 25, festivo local en Tacoronte, está prevista una mañana de actividades infantiles en la plaza.
La misa y posterior procesión de la patrona dará comienzo a las 19.00 horas en la parroquia de Santa Catalina, acompañada por toda la familia de la Agrupación Musical Santa Cecilia.