La directora de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez, expuso ayer que el turismo en Tenerife puede haber llegado a su tope en cantidad y defendió mejorar su valor y rentabilidad, tras recibir un 3% menos de visitantes en el verano.
Durante la presentación del Boletín de Coyuntura Económica insular del tercer trimestre de 2026 junto a Manuel Fernández, consejero de Industria del Cabildo, Pérez destacó que, pese al descenso, otros sectores productivos han crecido pese al descenso de viajeros.
“El turismo ya puede haber llegado a su tope en términos de cantidad”, recalcó Pérez. No obstante, precisó que el sector está mostrando una mejora cualitativa y de su rentabilidad que debe aportar valor al conjunto de la economía insular.
El boletín recoge que la entrada de turistas bajó un 3% respecto al verano de 2025 y un 2,4% en el acumulado de los nueve primeros meses del año, con una moderación tanto del turismo extranjero como del nacional. Sin embargo, ha habido un aumento de los viajeros alojados en hoteles y una ocupación hotelera media del 80%, mientras que los apartamentos reflejan una situación de estabilidad. Lola Pérez considera que las perspectivas económicas para Tenerife son “moderadamente favorables”, puesto que el sector turístico afronta con buenas expectativas la temporada de invierno, aunque las mayores dudas se sitúan cara al verano. Apuntó que los turistas contratan sus vacaciones con menor antelación, por lo que habrá que observar si los datos se mantienen o se moderan.
La principal incertidumbre procede de la evolución del conflicto en Oriente Próximo y de su repercusión sobre los precios de la energía y los transportes; especialmente, el queroseno utilizado por los aviones, por su importancia para la conectividad de Canarias. En principio, la previsión para los meses venideros es de consolidación y mantenimiento de la actividad, condicionada por la geopolítica.
Manuel Fernández transmitió que, aunque ha disminuido ligeramente el número de turistas, la economía insular y otros sectores productivos, como la industria, han crecido en el tercer trimestre. De ello deduce el consejero una menor dependencia de la economía insular ante caídas leves del turismo. En cualquier caso, se remitió a los próximos trimestres para determinar si se trata de un resultado coyuntural o estructural.
Pérez añadió que el propio sector turístico ha mejorado su rentabilidad gracias a su transformación y modernización, lo que le permite amortiguar el retroceso en el número de visitantes. Mencionó también el crecimiento de la hostelería, que alcanza las 4.700 empresas, casi un 3% más que un año antes, y registra un aumento del empleo en torno al 2%.
La directora de la Cámara tampoco obvió las oportunidades de actividad económica vinculadas a inversiones pendientes; entre ellas, la licitación del aeropuerto de Tenerife Sur, las mejoras en carreteras y la construcción de viviendas. Para materializarlas, reclamó simplificar los trámites administrativos y movilizar la inversión en un entorno de seguridad jurídica, además de resolver la falta de personal para ejecutar obras y proyectos. Estas actuaciones permitirían, a su juicio, mejorar la competitividad y corregir déficits estructurales que dificultan el crecimiento, entre los que citó el acceso a la vivienda, las infraestructuras, la conectividad y el suministro energético.
El balance económico del trimestre anota 460.000 ocupados en Tenerife, 26.600 más que un año antes, y una tasa de paro del 9,63%, la menor en un tercer trimestre desde 2007.