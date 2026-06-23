Toda Canarias es “turística” por ley: municipios de excelencia o de singularidad

La Comisión de Turismo y Empleo del Parlamento de Canarias avaló ayer el dictamen de la ley de municipios turísticos -paso previo a su aprobación definitiva en el pleno- con la abstención de Vox.
Raúl Acosta, portavoz del grupo Mixto (AHI), ha valorado el “consenso” para buscar un “encaje” a la financiación que pueden recibir los municipios turísticos y coincidió con Vox en que se debe hacer una “reflexión” sobre la consolidación de grados de personal, ya que puede haber algún “agravio comparativo”. Jesús Ramos (ASG) aplaudió el acuerdo alcanzado entre municipios turísticos y la Fecam para fijar “municipios de excelencia y municipios de singularidad”, con una mención especial para los de las llamadas islas verdes y la protección del patrimonio natural e histórico. Queda regulado cómo se obtiene la condición de municipio turístico y cómo se pierde, y se define un estatuto propio, que “no debería ser una alternativa a la marca Islas Canarias”.
Paula Jover, portavoz adjunta de Vox, se mostró “orgullosa” de que la ley salga adelante tras dos intentos fallidos y con el beneplácito de todos los municipios, ya que toda Canarias “es turística” y “no puede ser lo mismo” la organización administrativa de Arona y Badajoz.
David Morales (PP) recordó que los municipios turísticos esperan por esta ley desde 1995, cuando se trataba de una cuestión “sencilla” y reconoció el impulso que le ha dado la Asociación de Municipios Turísticos. Destacó el “trabajo silente y eficiente” de la Consejería de Turismo por “crear una positiva atmósfera de puentes tendidos” entre los agentes implicados.
Mario Cabrera (CC) comentó que esta ley forma parte del “nuevo modelo” que se propone para el turismo en Canarias y todo el archipiélago debe formar parte, de ahí que se haya trabajado con la Fecam.
Lucía Fuentes (PSOE) resaltó la “enorme contribución” de la Fecam a la elaboración de la ley y que recoja las características de los municipios de las islas verdes y los de reto demográfico.
En virtud a la nueva ley, para que un municipio canario sea nominado como de “excelencia” ha de contar una población turística anual que sea cinco veces superior a la población empadronada, y en el caso de los municipios de las islas verdes y de reto demográfico, tres veces más. Asimismo, se exigirá un mínimo de 4.000 plazas de alojamiento turístico, entre las que se incluye la vivienda vacacional y, para las islas verdes y el reto demográfico, al menos 2.000.