José Hernández Lorenzo estaba haciendo un trillo cuando notó que la tierra se movía bajo sus pies. Eran las dos y media de la tarde del jueves 18 de noviembre de 1909, en Los Llanos, El Tanque.
Primero oyó un estruendo que le hizo mirar al cielo, porque le pareció “como si pasaran por encima muchas palomas revolando”. Luego llegó un segundo golpe, “que parecía bajar del Teide, y un ruido metálico”. Acababa de nacer la última erupción de Tenerife.
Se cumplen 117 años de aquel despertar del Chinyero, que duró diez días, terminó el 27 de noviembre y no causó víctimas. Fue también la primera erupción de España que la prensa siguió día a día. El divulgador Marcos Brito reconstruyó en un libro esa cobertura, bajo el nombre de Erupción del Chinyero a través de la prensa, una recopilación de telegramas, crónicas, artículos de prensa y fotografías que muestran cómo vivió la isla aquel berrido de las entrañas de la tierra.
Los temblores se dejaron sentir desde el mes de julio de 1908, repetidos durante 1909 y que se hicieron más intensos los días 14 y 15 de noviembre. El último de esos días, la Alcaldía de Icod mandó al gobernador civil un parte: “Hoy desde media noche se han sentido pequeños temblores. A las cuatro treinta, otro más intenso que asustó vecindario. No se registró consecuencia alguna desagradable.”
La erupción se dio en una comarca “casi abandonada a su suerte”, sin carreteras ni servicios sanitarios, con muy pocas escuelas y aún con el telégrafo a medio instalar.
La comunicación con el exterior dependía del barco de cabotaje, palomas mensajeras, y ni siquiera había embarcaderos.
En los municipios afectados por la erupción vivían unas 3.500 personas en Guía de Isora, 1.500 en Santiago del Teide y 1.200 en El Tanque.
“Noche infunde pavor grande”
La primera noticia oficial salió de Icod a las once de la mañana del día 18. El alcalde telegrafió al Gobierno Civil para informar de “señales evidentes erupción volcánica en las faldas sur del Teide, en montaña las Cruces” y pidió que la oficina de telégrafos “funcionara sin interrupción”. La Opinión publicó el mensaje al día siguiente.
Esa misma tarde volvió a escribir al gobernador: “Reitérole mi anterior telegrama pidiéndole auxilio. Volcán sigue en aumento, sintiéndose temblores subterráneos, grandísimas detonaciones, columna humo color rojizo, iluminada por resplandor. Noche infunde pavor grande”. Se informaba de que el Valle de Santiago, el pueblo más cercano, “se había quedado vacío porque sus vecinos habían huido hacia la costa”. Pedía otro buque y avisaba del temor a que la lava bajara entre los núcleos de Los Silos y Garachico.
A las 18.30, otro telegrama recogía lo que había contado el cura del Valle de Santiago. Hablaba de “grandes detonaciones y humo” hacia Chajorra y pedía “cuantos coches haya” en Santa Cruz y La Laguna, además de dos barcos para el puerto de San Marcos. Los emisarios que el alcalde había mandado al lugar volvieron con más datos.
Según ellos, el volcán tenía “tres bocas base inferior montaña Botija, sobre pueblo Santiago, arrojando grandes bocanadas fuego y produciendo detonaciones por segundos”.
A la noche llegó el parte más temido. “Peones que bajan montaña, asegúranme que lava corre dirección Santiago por barranco los Ovejeros.” Para entonces Santiago, Arguayo y Tamaimo estaban vacíos.
Las ediciones del viernes 19 publicaron sin saber exactamente con seguridad dónde estaba la boca eruptiva. Los periódicos la situaron sucesivamente en las montañas Bencheque, La Botija, Chajorra y Las Flores, sin saber cuántos cráteres había ni por dónde avanzaba la lava. A la prensa de Madrid llegaría la noticia el día 20.
Una de las descripciones más fieles llegó de la mano de Abraham Trujillo Ferrer, corresponsal de El Tiempo en El Tanque, que publicó su crónica el día 29, cuando el volcán ya se había apagado.
Brito relata cómo la zona se convirtió en lugar de encuentro para gente llegada de toda la isla. Entre los visitantes había científicos, fotógrafos, pintores y periodistas.
Las navieras aprovecharon la ocasión. Un anuncio de la época ofrecía la Excursión al volcán en el vapor Carmen, con salida el sábado a las diez de la noche hacia Icod y Garachico y llegada a la capital el lunes.
La ciencia llegó algo más tarde. La Junta para Ampliación de Estudios mandó a Lucas Fernández Navarro, que desembarcó en Santa Cruz de Tenerife el 4 de diciembre y dibujó el primer plano científico de la erupción.