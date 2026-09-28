El Mercadillo del Agricultor de Tacoronte celebran el 45 aniversario de su fundación

El próximo 5 de octubre se celebrara el 45 aniversario de la fundación del Mercadillo del Agricultor de Tacoronte, acto que tendrá lugar en el Auditorio Capitol a partir de las siete de la tarde y en el que se rendirá homenaje a los fundadores y a cuantos han dado vida a ese importante centro en el que cada fin de semana se dan cita productores y consumidores dispuestos a consolidar la actividad agraria del municipio tinerfeño.
El Mercadillo del Agricultor de Tacoronte surgió con el impulso de un inquieto grupo de agricultores a los que prestó atención desde un primer momento el Ayuntamiento y a los que el Servicio de Extensión Agraria brindó el mayor respaldo técnico. El modelo que habían iniciado solo unos años antes en la Vega de San Mateo (Gran Canaria) otros agricultores sirvió de referencia para que se dieran los primeros pasos en pos de disponer de un espacio acorde, que permitiera dar salida directa a la producción agraria de la comarca. Desde 1981 y hasta la actualidad el Mercadillo no ha cesado de responder a los objetivos que se trazó y que ha sabido adaptar a las necesidades y requisitos de cada momento.
Enclavado en el barrio de San Juan, junto a la Carretera General de Tacoronte a Tejina, y ocupando unos 1500 m2 de superficie, el Mercadillo del Agricultor ha permitido que se consolide la actividad agraria en muchas parcelas y con ello generar los recursos económicos para el sostenimiento de un considerable número de familias. A lo largo de los años transcurridos el Mercadillo suma a su haber el ser referente para la creación de mercados del agricultor no solo en Tenerife sino en otros municipios del Archipiélago. El esfuerzo que han desarrollado los agricultores y el apoyo técnico que los gestores de esa unidad vienen prestando les ha permitido afrontar los diferentes retos que se han ido produciendo, adaptándose a las sucesivas normativas que se han ido adoptando.
En la actualidad son 106 los puestos en los que se ofrecen cada sábado y domingo la variada mercancía que se produce en la zona, acudiendo a la cita con regularidad unas 3000 personas, clientes habituales y ocasionales que valoran la frescura del producto y consolidan con su atención el esfuerzo que realizan quienes pasan a ser para ellos la garantía de un suministro que se distingue por las más altas garantías de calidad. Las ventas semanales superan los 20.000 €, estimando que anualmente el Mercadillo genera más de 1,1 millones de euros.
Junto a los productos que tradicionalmente se obtienen en las huertas de la comarca tacorontera, con variedades locales tan sobresalientes como las cebollas de Guaynonge, la amplia gama de papas antiguas, el millo enano, las manzanas reineta, etc, es digno de destacar que los agricultores y agricultoras no han cesado en el empeño de incorporar otros frutos, atendiendo a las preferencias de la clientela. Ese proceso se mantiene desde su fundación, sumando por ello nuevas alternativas con una amplia gama de variedades, de ahí que en la actualidad convivan con los productos antes citados una amplia gama de frutos tropicales (litchis, pitayas, mangos, piñas tropicales, etc), la incorporación de nuevas hortalizas y una variada oferta de panes y repostería, así como flores y plantas ornamentales y la puntual referencia a los productos del mar que tras su faena de pesca presenta la Cofradía del Pris.
Una encuesta reciente en la que han participado los productores y consumidores, protagonistas del proceso que semana tras semana acuden al Mercadillo, muestra claramente el alto grado de satisfacción con el que se valora el proceso, De los iniciales puestos, que se improvisaron con mesas y taburetes ocasionales para situar dignamente la oferta se ha pasado a disponer de modernas y atractivas unidades y contar con un respaldo técnico del más alto nivel, que permite supervisar en finca y en el mercado las mercancías, garantizando a los consumidores la calidad, con especial énfasis en el control de uso de pesticidas. Con ese respaldo los productores que dan vida al Mercadillo han superado los cambios sujetos a las normativos que se han ido adoptando al tiempo que han aportado iniciativas para consolidar las medidas que den garantías ante los consumidores y simplifiquen los procesos burocráticos. La “prueba máxima”, que superaron con creces, se dio en el periodo de pandemia por la Covid (2019-2020), en el que supieron establecer un sistema de venta online dando atención ininterrumpida y puntual a los consumidores, adoptando todos los requerimientos que se establecieron. El Mercadillo de Tacoronte sigue adelante, con la fortaleza que supieron dar sus fundadores y que cuantos han seguido esa estela junto al público.
La celebración del 45 aniversario de la fundación del activo Mercadillo del Agricultor de Tacoronte constituye no solo el reconocimiento a cuantos supieron iniciar con mucho esfuerzo su actividad, unida a la de cuantos a lo largo de estos años lo han seguido haciendo, derrochando sacrificio s e ingenio, sino la consolidación de un compromiso que claramente se confirman cada fin de semana, demostrando que tiene solida vocación de futuro pues están dispuesto a seguir adelante con valentía y renovado compromiso.